Lò đốt rác ở Yên Bái mới hoạt động phải đóng cửa

Ngày 1/7, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đi kiểm tra thực tế dự án lò đốt rác tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Lò đốt rác thải rắn sinh hoạt được khởi công xây dựng tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, vào tháng 10/2021. Đây là công trình xử lý rác thải sử dụng công nghệ đốt đầu tiên trên địa bàn tỉnh, với công suất 24 tấn/ngày đêm, tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ đồng . Vận hành và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 1/2022.



Công trình do Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư và là 1 trong số 12 lò đốt được đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, làm cơ sở để tỉnh tiếp tục đầu tư các lò đốt tiếp theo trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sau gần một năm hoạt động, nhà máy đã phải dừng hoạt động do gây ô nhiễm môi trường, khói mù mịt, bốc mùi khét.

Ngay khi dừng hoạt động, UBND huyện Văn Yên đã có báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh phối hợp giải quyết.

Theo đó, nhận định ban đầu gây ra tình trạng trên do vị trí công trình nằm ở thung lũng, khi có gió thổi thì khói thải của lò đốt không thoát lên cao được, dẫn đến lan truyền, ảnh hưởng đến khu dân cư. Việc phân loại rác còn có lúc chưa đảm bảo. Việc xử lý khí thải của lò đốt chưa được triệt để nên dẫn tới mùi khét.

UBND huyện Văn Yên đã chủ trì tổ chức đối thoại với người dân để tiếp thu ý kiến, kiến nghị và bàn giải pháp liên quan đến hoạt động và vận hành của lò đốt chất thải sinh hoạt.

Tại buổi đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, người dân thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, đã nêu ý kiến về việc lò đốt rác thải gây ảnh hưởng tới đời sống đồng thời kiến nghị ngành chức năng giải quyết kịp thời.

Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, cho biết vì dự án lò đốt rác thải đầu tiên được đầu tư trên địa bàn tỉnh nên công trình tại xã Đông Cuông có thể không tránh khỏi một số thiếu sót.

Để giải quyết vấn đề trên, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng đầu tư, nâng cấp bổ sung các trang thiết bị để hoàn thiện lò đốt rác thải này và sẽ cho chạy thử nghiệm.

Sau khi các thông số khói thải, nước thải đảm bảo mới cho vận hành, nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng về môi trường đối với đời sống, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, khi vận hành trở lại phải có quy trình, quy định rõ ràng và có sự tham gia giám sát của người dân.

