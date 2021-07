Lộ diện quán quân cuộc thi vũ đạo SmartBanking Challenge của BIDV

Sau gần 2 tháng tổ chức online, cuộc thi đã tìm ra những tác phẩm xuất sắc trong số 165 bài thi trên cả nước, với tổng giá trị giải thưởng cho các đội lên đến 200 triệu đồng.

Cuộc thi SmartBanking Challenge được tổ chức tại fanpage BIDV từ ngày 19/5 đến ngày 9/7 với sự tham gia của 165 đội thi, tương ứng với 1.000 dancer đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, đa dạng về thể loại vũ đạo, âm nhạc và nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ. Các video dự thi được quay dựng công phu, mang đến những thước phim đẹp về danh lam, thắng cảnh trải dài dải đất hình chữ S.

Cuộc thi nhận được sự quan tâm của khách hàng ở mọi lứa tuổi, trong đó có nhiều thí sinh nhí có phong thái tự tin và chuyên nghiệp. Các tác phẩm nhận được sự hưởng ứng và bình chọn của cộng đồng với hàng nghìn lượt like và chia sẻ trên mạng xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Nhiều tác phẩm dự thi được đầu tư công phu, kỹ lưỡng. Ảnh chụp màn hình.

Trong quá trình bình xét giải thưởng, ban tổ chức cuộc thi thống nhất tăng thêm giải thưởng chuyên môn nhằm động viên, khích lệ và ghi nhận đối với các tác phẩm xuất sắc. Theo đó, tổng giá trị giải thưởng tăng từ 150 triệu đồng lên 200 triệu đồng, các hạng mục trao giải đa dạng hơn.

Trong đó, giải nhất hạng mục SmartBanking All In do ban giám khảo chấm điểm chuyên môn thuộc về đội thi Hanoi Xgirls với giá trị giải thưởng 60 triệu đồng. Đội BKE Team và BIDV Cẩm Phả xếp hạng nhì và ba với giải thưởng lần lượt 25 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Ở hạng mục Tác phẩm được yêu thích nhất theo bình chọn của khán giả, đội New Star xuất sắc giành giải nhất trị giá 20 triệu đồng. Hai đội BIDV Phủ Quỳ và BIDV Quảng Trị cũng nhận được nhiều yêu mến của khán giả, lần lượt đứng thứ hai và ba chung cuộc với giải thưởng 15 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Hanoi Xgirls giành giải nhất hạng mục SmartBanking All In với trị giá giải thưởng 60 triệu đồng.

Giải Đại sứ SmartBanking trị giá10 triệu đồng thuộc về đội BIDV Thanh Xuân. Ngoài ra, ban tổ chức xem xét và bổ sung thêm các hạng mục giải thưởng khác bao gồm: Biên đạo, vũ đạo xuất sắc nhất (B.Nashor - trị giá giải thưởng 10 triệu đồng); Ý tưởng, thông điệp xuất sắc (các đội BIDV Sở Giao dịch 2, BIDV Kontum, BIDV Quảng Ninh - 5 triệu đồng); Tác phẩm sáng tạo (các đội 71Homies, Milky Way Tutting - 5 triệu đồng); Tác phẩm quay dựng clip xuất sắc (BIDV Ban Mê - 5 triệu đồng); Đội tiên phong xuất sắc (BIDV Hà Tây - 5 triệu đồng) và giải Đội triển vọng (Nhóm chiến binh - 5 triệu đồng).

Giai đoạn dịch Covid-19 khiến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thể thao, giải trí tạm chững lại. Vì vậy, cuộc thi phần nào lan tỏa sự tích cực, tinh thần vui vẻ, lạc quan và kết nối những người yêu âm nhạc và vũ đạo trên cả nước. Độc giả có thể xem các video dự thi tại đây.