Lộ diện người tìm ra kho báu trị giá 2 triệu USD ở Mỹ

Giới đam mê khám phá ở Mỹ xôn xao hồi tháng 6 khi một người ẩn danh tìm thấy kho báu trị giá 2 triệu USD của nhà buôn đồ cổ Forrest Fenn. Ngày 7/12, người bí ẩn buộc phải lộ diện.

Theo New York Times, chủ nhân bí ẩn của kho báu trên là Jack Stuef, 32 tuổi. Anh là sinh viên y khoa đến từ bang Michigan.

Rương kho báu có giá trị khoảng 2 triệu USD , được tìm thấy tại dãy núi Rocky. Đây được xem là một trong những thử thách lớn đối với dân săn lùng báu vật trong suốt một thập kỷ.

Chính tay nhà buôn đồ cổ Forrest Fenn cất giấu kho báu này nhằm tăng độ khó cho những người đam mê khám phá trong quá trình truy tìm.

Ông Forrest Fenn, người đã cất giấu kho báu trị giá 2 triệu USD và mở ra một cuộc truy tìm kho báu thời hiện đại. Ảnh: MWP.

Truy tìm kho báu thời hiện đại

Shiloh Forrest Old, cháu trai của ông Forrest Fenn, tiết lộ trên trang web riêng rằng Jack Stuef tìm thấy nó vào ngày 6/6. Rương báu gồm nhiều vàng cốm, đá quý và đồ vật chế tác thời tiền Colombia.

Ông Fenn qua đời vào tháng 9 năm nay ở tuổi 90. Trong cuốn hồi ký The Thrill of the Chase (tạm dịch: thú vui của việc săn đuổi) tự xuất bản năm 2010, ông tiết lộ thông tin về chiếc rương kho báu, đồng thời cung cấp các manh mối dẫn đến vị trí của nó bằng một bài thơ 24 câu khó hiểu.

Rương chứa kho báu của ông Forrest Fenn. Ảnh: Forrest Fenn.

Cuốn sách mở màn cho một cuộc truy tìm kho báu thời hiện đại. Ít nhất hai người thiệt mạng khi cố truy tìm nó.

Năm 2017, cảnh sát bang New Mexico thậm chí phải cố thuyết phục ông Fenn dừng cuộc săn lùng. Họ cũng cảnh báo rằng mọi người đang thách thức mạng sống của mình khi tham gia vào cuộc đua này.

Xóa tan các suy đoán vô lý

Ngày 7/12, Old, cháu trai của ông Fenn, cho biết gia đình anh buộc phải công khai tên của Stuef để dừng cuộc săn lùng theo lệnh của tòa án liên bang.

Tòa án đưa ra phán quyết trên, dựa vào một trong những vụ kiện chống lại ông Fenn.

Đơn kiện được gửi đi vào hai ngày sau khi kho báu được phát hiện. Nguyên đơn tự xưng là luật sư Barbara Andersen ở Chicago. Cô nộp đơn kiện lên tòa án ở Santa Fe vào ngày 8/6 để kiện ông Fenn và người giấu tên tìm thấy kho báu.

Luật sư Andersen nói rằng cô bị hack điện thoại và mất hết các suy luận về kho báu. Cô khẳng định mình mất nhiều năm miệt mài giải mã bài thơ của ông Fenn và tìm ra vị trí sơ bộ của nơi cất giấu.

Trong đơn kiện, Andersen yêu cầu tòa án phong tỏa các vật phẩm trong chiếc rương, không cho phép bán đấu giá và phải giao lại nó cho cô.

Ông Forrest Fenn và anh Jack Stuef (trái) - người đã tìm thấy kho báu của Fenn. Ảnh: Jack Stuef.

Cũng trong ngày 7/12, anh Stuef thừa nhận mình là tác giả của bức thư nặc danh tưởng niệm ông Fenn được đăng trên trang web Medium vào tháng 9. Trong bức thư, người viết cho biết đã tìm thấy kho báu.

Stuef chia sẻ rằng anh biết về kho báu của ông Fenn vào năm 2018 và bị ám ảnh phải tìm ra nó.

Anh Stuef viết trong một bài báo đăng trên tạp chí Outside ngày 7/12 rằng: “Tôi hơi xấu hổ vì bị kho báu ám ảnh quá mức. Trước khi tìm thấy nó, tôi trông như một tên ngốc vậy. Và có lẽ, tôi không muốn thừa nhận nó đã ảnh hưởng thế nào đến bản thân tôi”.

Anh Stuef không tiết lộ vị trí chính xác nơi anh tìm thấy kho báu.

“Tôi hy vọng nơi đó sẽ luôn giữ được vẻ nguyên sơ như khi ông ấy lần đầu phát hiện ra nó. Hai người thì có thể giữ được bí mật. Hiện tại, một người đã mất”, anh viết trong bài tưởng niệm ông Fenn vào tháng 9.

Về phần cháu trai của người phát động cuộc săn lùng kho báu, ông Old "chúc mừng Jack tìm được và mang chiếc rương báu về". "Tôi hy vọng thông báo chính thức này sẽ xóa tan các phỏng đoán vô lý, cũng như các quan điểm từ chối chấp nhận sự thật”, ông nói.