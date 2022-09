Lộ diện mối đe doạ trong 'Avatar 2'

Sau 13 năm kể từ khi "bom tấn lớn nhất thế kỷ" ra mắt công chúng, phần phim thứ hai dự kiến công chiếu vào cuối năm nay với nhiều bất ngờ.

Avatar: The Way of Water khiến người hâm mộ một phen "sục sôi" trước thông báo về sự trở lại của nhân vật tưởng chừng như đã cầm chắc cái chết ở phần đầu tiên. Không ai khác, đó chính là phản diện với vai trò đứng đầu lực lượng an ninh dân quân RDA, Đại tá Miles Quaritch, do Stephen Lang thủ vai.

Dụ dỗ Jake khai thác thông tin về tộc người Na’vi với một thỏa hiệp giả, Quaritch là mối đe dọa nguy hiểm khôn lường, luôn nhăm nhe phá hủy Cây linh hồn của bộ tộc họ bằng mọi giá. “Cái chết” của hắn với những mũi tên khổng lồ Neytiri găm trên ngực ở đoạn kết phần một khiến khán giả thỏa mãn cùng những tràng vỗ tay không ngớt.

Quaritch "chết" do tên bắn trong phần đầu tiên. Ảnh: 20th Century Fox.

Tuy nhiên, theo như James Cameron tiết lộ, Quaritch chắc chắn sẽ trở lại Avatar 2 trong chính vỏ bọc cơ thể của người Na'vi, là một "Avatar" được gắn với ký ức nguyên bản. Xác nhận thông tin này, nam diễn viên Stephen Lang tiết lộ với tờ Empire: “Hắn sẽ trở nên to lớn hơn, xanh hơn và cục tính hơn”.

Trở lại vai trò phản diện chính, lần trả thù này của Quaritch mang quyết tâm hoàn thành những gì mà trước đây hắn chưa thực hiện được. Rất có thể sẽ là một cuộc đại chiến hòng tái chiếm đoạt Pandora. Hơn ai hết, với sự tàn nhẫn và một ý chí thép, hắn là một phản diện hoàn hảo để dẫn dắt cả đội quân RDA trở lại hành tinh này.

Quaritch do diễn viên kỳ cựu Stephen Lang thủ vai. Ảnh: 20th Century Fox.

Trong lớp vỏ cơ thể mới, điều này cho phép Quaritch tạo ra sức mạnh cùng tâm trí kiên cường hơn rất nhiều, tạo nên cuộc chiến cân sức theo đúng nghĩa đen giữa phe phản diện và phe chính diện. “Bây giờ hắn không sợ bất cứ điều gì, tin tôi đi! Cơ thể hắn cũng như họ, thậm chí hắn tinh ranh và mưu mô hơn nhiều”, diễn viên Stephen Lang tiếp tục chia sẻ.

Làm rung chuyển ngành công nghiệp điện ảnh thế giới vào cuối thập niên 2000, Avatar đã trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại với 2,847 tỷ USD . Nhận về loạt giải thưởng điện ảnh danh giá, kiệt tác huyền thoại này được coi là một bước đi trước thời đại, khẳng định năng lực và phong cách làm phim của thiên tài James Cameron.

Sau 13 năm kể từ thành công vang dội của phần phim đầu tiên, Avatar: The Way of Water sẽ trở lại màn ảnh rộng vào đầu tháng 12. Tác phẩm được dự kiến sẽ vượt qua những bộ phim đình đám như Doctor Strange 2, Jurassic World,... để trở thành bom tấn lớn nhất của năm nay, là cú hích bùng nổ thị trường điện ảnh quốc tế đang ảm đạm do thiếu vắng những cái tên siêu phẩm.