Lo biểu tình sau bầu cử, cửa tiệm New York lắp ván gỗ

Một số tiệm ở trung tâm Manhattan đang phải lắp ván gỗ ngoài cửa để gia cố, giữa lúc thành phố New York chuẩn bị cho khả năng xảy ra biểu tình sau bầu cử.

Trung tâm hàng thời trang Macy’s ở quảng trường Herald Square lắp ván gỗ bên ngoài, giữa lúc có thêm những lo ngại về biểu tình, căng thẳng sau bầu cử.

Ván gỗ lắp ngoài tiệm là cảnh tượng mà người dân New York từng thấy trong những tuần biểu tình chuyển thành bạo loạn mùa hè năm nay, sau vụ người da đen George Floyd bị cảnh sát da trắng làm chết.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết dù có xảy ra kịch bản biểu tình nào, thì biểu tình ôn hòa vẫn sẽ được tôn trọng và tạo điều kiện, còn mọi hành vi bạo lực sẽ bị chặn ngay lập tức.

“Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều cuộc biểu tình, cho biểu tình kéo dài, cho trường hợp có nhiều nhóm đối lập lẫn nhau. Vẫn còn quá sớm để đoán mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào”, ông de Blasio nói trên đài phát thanh WNYC.

Tiệm Macy’s phải lắp ván gỗ ngoài cửa để gia cố. Ảnh: NY1.

Cách Macy’s không xa, tiệm T-Mobile ở Quảng trường Thời đại cũng được lắp ván gỗ để gia cố, theo NBC. Chưa rõ bao nhiêu cửa tiệm đã phải phòng bị như vậy, nhưng số lượng được cho là sẽ tăng lên trong hai ngày tới.

Giám đốc Sở Cảnh sát New York (NYPD) Dermot Shea nói cảnh sát thành phố đã khuyến cáo các cửa tiệm ở trung tâm hãy thu dọn hàng hóa bày trên vỉa hè, để không vướng vào đường đi của người biểu tình.

“Chúng tôi không khuyên các tiệm hãy lắp ván gỗ, nhưng chúng tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi lo ngại từ mọi người”, ông nói với đài phát thanh WCBS 880.

Trước đó, toàn bộ cảnh sát New York được lệnh sẵn sàng làm nhiệm vụ vì biểu tình có thể trở nên căng thẳng trước và sau bầu cử. Nhưng giới chức cảnh sát cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có bạo loạn.

“Ngay lúc này, chúng tôi không biết về mối đe dọa có căn cứ nào về cuộc bầu cử”, John Miller, quan chức NYPD phụ trách chống khủng bố và tình báo, cho biết.

Sự lo ngại cũng hiển hiện ở các nơi khác trên toàn nước Mỹ. Sở cảnh sát ở các nơi khác cũng phải sẵn sàng cho các kịch bản biểu tình lớn, nhất là nếu hai ứng viên tổng thống tranh cãi kết quả.

Nordstrom, chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp, có kế hoạch lắp ván gỗ cho 350 cửa tiệm và thuê thêm nhân viên an ninh, theo New York Times.

Tiffany & Company, thương hiệu trang sức hạng sang, đã cho biết “cửa sổ ở một số địa điểm tại các thành phố quan trọng sẽ được lắp gỗ để phòng các diễn biến có liên quan đến bầu cử”.

Saks Fifth Avenue cho biết “đang có các biện pháp tăng cường an ninh ở một số địa điểm, phòng trường hợp có bất ổn do cuộc bầu cử”.