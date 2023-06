Lộ ảnh Kylie Jenner và Timothée Chalamet hẹn hò

Kylie Jenner đã nhiều lần đến nhà Timothée Chalamet, nhưng đây là dịp hiếm hoi cặp sao được chụp ảnh xuất hiện cùng nhau.

Page Six đưa tin ngày 1/6 (giờ Mỹ), paparazzi phát hiện cặp sao quây quần bên người thân của họ trong bữa tiệc nướng ngoài trời.

Tiệc diễn ra tại nhà riêng của Timothée ở Beverly Hills, Mỹ. Kylie mặc trang phục ôm sát khoe dáng, đi dạo cùng nam chính Call Me by Your Name trong vườn.

Chị gái của Kylie, Kendall Jenner và chị gái Timothée, nữ diễn viên Pauline Chalamet, được nhìn thấy trò chuyện cùng nhau để dành không gian riêng cho đôi trẻ. Quan hệ của Kylie - Timothée được cho là đã tiến thêm bước mới khi gặp gỡ người thân của nhau.

Cặp sao hẹn hò tại nhà của Timothée Chalamet. Ảnh: SplashNews.

Sau chia tay Travis Scott, Kylie vướng tin đồn phải lòng Timothée. Tin đồn nổ ra với một video quay cảnh Kylie và Timothée trò chuyện với nhau tại show của Jean Paul Gaultier thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Mọi chuyện càng gây chú ý khi tài khoản DeuxMoi tiết lộ cặp sao đình đám đang hẹn hò.

Giữa tháng 4, TMZ đưa tin hot girl nổi tiếng hàng đầu mạng xã hội lái xe đến nhà nam diễn viên. Và chỉ một ngày sau đó, họ được bắt gặp hẹn hò bên ngoài nhà hàng bán bánh.

Nguồn tin ET xác nhận cặp sao đang có khoảng thời gian vui vẻ, song không vội vã trong mối quan hệ mới và muốn giữ mọi thứ một cách riêng tư.

Người trong cuộc hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Quan hệ của Kylie và Timothée đang là tâm điểm chú ý của truyền thông. Ảnh: Pedestrian.

Trước đó, Kylie nên duyên với Travis Scott từ năm 2017, có hai người con chung là Stormi Webster và Aire. Trong khi, Timothée đã hẹn hò nhiều tên tuổi nổi tiếng như Lourdes Leon, Lily-Rose Depp và Eiza González.