LMHT Việt Nam trở lại đấu trường quốc tế sau 3 năm

Mid Season Invitational 2022 là lần đầu tiên một đội tuyển tới từ Việt Nam tham dự một giải đấu quốc tế từ năm 2019.

MSI 2022 sẽ là lần đầu tiên đội tuyển tới từ Việt Nam tham dự một giải đấu quốc tế, kể từ sau Chung kết Thế giới 2019. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, mặc dù rất muốn thi đấu tại các giải đấu quốc tế tuy nhiên các đội Việt Nam buộc phải chấp nhận ở nhà. Ở lần trở lại này, VCS được xếp vào nhóm hạt giống số 2, chứng tỏ khu vực Việt Nam vẫn được đánh giá khá cao.

Đây là lần đầu tiên những tuyển thủ trẻ của Saigon Buffalo được đi thi đấu quốc tế, tuy nhiên ngay ở vòng bảng họ sẽ phải chạm trán một thử thách cực kỳ lớn là T1, đội tuyển bất bại của LCK, được coi như ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Saigon Buffalo, đội á quân VCS, trở thành đại diện Việt Nam dự MSI 2022 do GAM, nhà vô địch VCS, phải thi đấu ở SEA Games 31. Ảnh: SGB.

MSI là giải đấu dành cho tất cả các nhà vô địch giải đấu mùa Xuân của tất cả các khu vực. Do nhiều vấn đề khác nhau nên giải đấu League of Legends Continental League (LCL) của khu vực CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) đã bị hủy và khu vực này cũng sẽ không có đại diện tham dự MSI 2022.

MSI 2022 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 27/5. Địa điểm tổ chức giải đấu này năm nay là thành phố Busan, Hàn Quốc. Đây là nơi từng tổ chức Chung kết Thế giới 2014 và 2018.

Về thể thức, MSI 2022 sẽ chia làm 3 vòng:

Vòng bảng diễn ra từ ngày 10 đến 15/5 với 11 đội tham dự, chia làm 3 bảng, hai bảng 4 đội và một bảng 3 đội, đánh vòng tròn hai lượt, thi đấu BO1 (Best of One – đội nào thắng 1 trận là thắng chung cuộc). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng Hỗn Chiến.

Vòng Hỗn Chiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/5, 6 đội đứng nhất và nhì của vòng bảng sẽ tiếp tục thi đấu vòng tròn 2 lượt BO1, 4 đội có điểm cao nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Vòng loại trực tiếp sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/4. 4 đội còn lại sẽ chia ra hai cặp thi đấu loại trực tiếp, hai đội thắng sẽ tiến vào chung kết để tìm ra nhà vô địch MSI 2022.

Vào ngày 24/4 vừa qua, ban tổ chức MSI đã tiến hành bốc thăm chia bảng. 11 đội được chia thành 4 nhóm hạt giống với T1 (nhà vô địch LCK – khu vực Hàn Quốc), Royal Never Give Up (nhà vô địch LPL – khu vực Trung Quốc ) và G2 Esports (nhà vô địch LEC – khu vực châu Âu) là nhóm hạt giống số 1.

Evil Geniuses (nhà vô địch LCS – khu vực Bắc Mỹ), PSG Talon (nhà vô địch PCS – khu vực Hồng Kông – Đông Nam Á) và Saigon Buffalo (á quân VCS – khu vực Việt Nam) là nhóm hạt giống số 2.

Istanbul Wildcats (nhà vô địch TCL – khu vực Thổ Nhĩ Kỳ) và Team Aze (nhà vô địch LLA – khu vực Nam Mỹ) là nhóm hạt giống số 3.

Red Canids (nhà vô địch CBLOL – khu vực Brazil), DetonatioN FocusMe (nhà vô địch LJL – khu vực Nhật Bản) và ORDER (nhà vô địch LCO – khu vực châu Đại Dương) là nhóm hạt giống số 4.