LK có gì khi thay thế Suboi ở cuộc chiến Rap Việt?

Không phải Kimmese hay rất nhiều đồn đoán khác, người thay vị trí Suboi trên ghế nóng Rap Việt mùa hai là LK, cựu huấn luyện viên của King of Rap.

Trên sân khấu đêm nhạc Rap Việt All Stars 2021 diễn ra hồi đầu tháng 4, Suboi thông báo cô sẽ không tham gia Rap Việt mùa hai. Quyết định này gây bất ngờ vì Rap Việt đang là một trong những chương trình truyền hình thực tế âm nhạc thành công và được quan tâm nhất trên thị trường.

Lựa chọn của Suboi mở ra những đồn đoán về rapper sẽ thay thế cô trên ghế nóng. Không ít cái tên đã được đưa ra, từ Kimmese, Bray, BigDaddy đến MC ILL. Nhưng cuối cùng vị trí “cầm cân nảy mực” ở Rap Việt đã thuộc về LK.

LK trong chương trình King of Rap 2020. Ảnh: Phương Lâm.

LK là ai?

Với giới underground, câu hỏi “LK là ai?” có vẻ quá thừa thãi. Lil’ Knight (hay được gọi phổ biến là LK) là một trong những rapper đời đầu của Việt Nam, luôn được ví như tượng đài của giới hip hop trong nước.

Rapper, ca sĩ Hà Lê cho rằng LK là người góp phần đặt nền móng với những viên gạch đầu tiên cho Rap Việt.

Nếu không tính những gương mặt rap Việt khởi sinh từ hải ngoại, LK thuộc thế hệ rapper đời đầu của giới underground. LK đến với rap từ những năm đầu của thập niên 2000. Năm 2001, anh cùng Fantasy XY thành lập nhóm nhạc VietSpiritz. Rap thuở này manh nha, nhỏ lẻ, không mang lại cả danh tiếng lẫn tiền bạc.

VietSpiritz có ca khúc đầu tiên Since you lelf me từ cuối năm 2001 nhưng phải đến Anh sẽ cố quên, Heaven Dream… tên tuổi của nhóm và LK mới được cộng đồng biết đến rộng rãi.

Giai đoạn 2003-2004, LK và nhóm nổi tiếng với Chung lối. Chung lối được xem là bước tiến trong sự nghiệp rap của LK.

Năm 2006, LK “Nam tiến” để gia nhập công ty CN - cùng công ty với ca sĩ Ưng Đại Vệ. Anh hoạt động trong CN khoảng 2 năm, tiếp cận với thị trường âm nhạc mainstream.

Khi rời CN, sự nghiệp của LK có thời gian chững lại trước khi anh cùng các cộng sự thành lập nhóm LadyKillah.

Nhà LadyKillah do LK làm thủ lĩnh có sức ảnh hưởng mạnh đến cộng đồng rap trong giai đoạn 2010-2013. LadyKillah không đơn thuần là cộng đồng rap thuần túy, một trong những bản sắc của nhóm là rap kết hợp với R&B.

Nhà LadyKillah cũng là nơi đã nuôi dưỡng và làm bệ phóng cho những gương mặt như JustaTee, BigDaddy, Emily, Hoàng Tôn hay Sơn Tùng M-TP... Ở nhóm này, LK được coi là "anh cả".

Nhìn chung với sức ảnh hưởng lớn, LK là rapper được vị nể trong giới. Anh cũng có nhiều bản rap, ca khúc được yêu thích như Im lặng, Anh nhớ em nhiều, Người lạ ở cuối con đường, Ngôi sao cô đơn, Chiếc lá tình yêu, Một cái tên, Đen, Tàn tro bay mất, Nơi thuộc về nỗi nhớ, Một ngày nào đó...

LK cũng từng hợp tác với nhiều ca sĩ mainstream, được coi là gương mặt tiên phong của “thế giới ngầm” bắt tay với ca sĩ chính thống. Anh từng kết hợp với diva Mỹ Linh, Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo, Đăng Khôi...

LK là rapper được vị nể trong giới underground. Ảnh: Phương Lâm.

Dấu ấn năm 2020

Ngoài những bản rap được yêu thích, LK cũng từng bị chỉ trích với bản rap có ca từ thô tục. Ngoài ra, anh cũng hoạt động với nhiều lần đứt quãng, “thoắt ẩn thoắt hiện”.

Năm 2020, LK trở lại mạnh mẽ với vai trò ghế nóng trong chương trình King of Rap. King of Rap là một trong hai game show về rap gây chú ý vào năm ngoái. Trong cuộc thi, nhiều thí sinh chia sẻ họ thần tượng LK từ trước. Lona nói cô bắt đầu yêu rap từ Im lặng.

LK từng dẫn dắt bảng A ở chương trình trong giai đoạn đầu, bảng này chung cuộc có ICD trở thành quán quân.

Trên ghế nóng, LK không phải gương mặt quá hài hước và sinh động nhưng anh cũng gần gũi với thí sinh và có nhiều nhận xét chuyên môn, góp ý ngắn gọn và xác đáng. Ở King of Rap, LK ngồi ghế nóng với BigDaddy, Đạt Maniac và Lil Shady, trong đó BigDaddy cũng từng sinh hoạt trong nhóm Laddy Killah.

Ngoài vai trò ở King of Rap, LK trong năm 2020 cũng ra MV Hà Nội xịn. Audio của Hà Nội xịn đã được giới thiệu từ trước nhưng khi LK đã ngồi ghế nóng game show, phiên bản MV mới được ra mắt. Sản phẩm có lượt tiếp cận tốt dù chất rap không mới.

Kỹ thuật của LK

MC ILL nói LK là một gương mặt đã “Nam chinh Bắc chiến”. LK được biết đến ở cộng đồng underground ngoài Bắc, cũng có thời gian hoạt động ở phía Nam. Anh nhận được sự tôn trọng của đông đảo rapper, luôn ngồi ở “chiếu trên” làng rap.

LK có nhiều tiên phong cho cộng đồng. Đầu tiên là việc đặt những viên gạch đầu tiên, làm tiền đề cho sự phát triển của rap sau này. Kế đến là việc sinh hoạt trong mô hình công ty, kết hợp với ca sĩ chính thống. Anh cũng thành lập diễn đàn, xây dựng môi trường cho các tài năng rap. Khi rap lên truyền hình, anh cũng là một trong những rapper ngồi ghế nóng.

LK sẽ "đối đầu" Karik, Wowy và Binz trên ghế nóng Rap Việt. Ảnh: Phương Lâm.

Dù có nhiều ảnh hưởng, nhiều bản rap được yêu thích, LK không phải rapper mạnh về kỹ thuật. Ngay cả những góc nhìn trong rap của anh đôi khi cũng không phải quá đặc sắc.

Lyrics của LK nhìn chung ít vần đặc sắc, cách đan vần không phức tạp. Nhiều bản rap là vần đơn, thậm chí không có vần. Punchline - "cú đấm" trong rap, sau này được ví như pha ghi bàn trên sân cỏ của bóng đá - cũng không phải trường phái hay thế mạnh mà LK theo đuổi.

Dù vậy, flow (nhịp rap) vẫn là một trong những đặc trưng của LK. Anh cũng có giọng đọc rất riêng trên dòng chảy flow của mình.