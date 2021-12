Liz Kim Cương trong màn biểu diễn rơi từ độ cao 5 m

Thể hiện phần thi cuối cùng trong Sàn đấu vũ đạo, Liz Kim Cương đã liều lĩnh buộc dây lụa vào chân và thả bản thân rơi tự do từ độ cao 5-6 m.

Liz Kim Cương vô địch

Từ chủ đề Tự do, Liz Kim Cương và Lit Nguyễn đưa rạp xiếc đầy màu sắc lên sân khấu, thể hiện cuộc đấu tranh đòi lại công bằng và tự do của các nhân vật phe thiện. Trên nền nhạc của ba ca khúc Can't be tamed - Fighter - Esperanza, Liz Kim Cương đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác với mức độ "chịu chơi" khi dàn dựng vũ đạo. Dù chưa khỏi chấn thương chân, nữ ca sĩ 28 tuổi vẫn tự mình thực hiện các động tác bê đỡ, bay nhảy yêu cầu kỹ thuật cao. Cô còn tự treo mình lên dây lụa, thả bản thân rơi tự do từ độ cao 5-6 m trên không trung. Sự liều lĩnh của Liz Kim Cương đã mang về cho cô chức quán quân Sàn đấu vũ đạo mùa đầu tiên, với số điểm tuyệt đối gồm tám điểm 10 qua hai đêm chung kết. Tỉnh tổng điểm trung bình, đội Liz - Lit nhận được 19,925 điểm.

Thiều Bảo Trang biểu diễn xuất thần

Thiều Bảo Trang chọn chủ đề mẹ thiên nhiên, cô hóa thân vào vai thần rừng bảo vệ cây rừng và nguồn nước. Khi lâm tặc chặt phá rừng, gây ra hạn hán, lở đất... mẹ thiên nhiên nổi giận và trừng phạt con người. Diễn xuất nhập tâm của Thiều Bảo Trang khiến ban giám khảo và hội đồng cố vấn bất ngờ, nhiều người nhận xét họ "run sợ" trước vẻ mặt giận dữ của nữ ca sĩ. Nhờ màn thể hiện xuất thần, đội Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ nhận bốn điểm 10. Nhưng do có tổng điểm trung bình thấp hơn đội Liz Kim Cương, chỉ 19,625, nên đội Thiều Bảo Trang nhận giải nhì.

Hậu Hoàng trở về hình ảnh nguyên bản

Tiết mục của đội Hậu Hoàng - Ngọc Tân sử dụng ba bài hát Em bé ngoan, Hai con thằn lằn con và Con chim non. Với ba ca khúc trên, Hậu Hoàng và Ngọc Tân biến sân khấu trở thành lớp học tiểu học, toàn bộ vũ công trở thành học sinh đang nô đùa vui vẻ. Với hình ảnh này, Hậu Hoàng khiến khán giả nhờ lại xuất phát điểm của cô, thường đăng các video có tạo hình học sinh tinh nghịch. Tổng điểm trung bình cuối cùng của đội Hậu Hoàng - Ngọc Tân là 18,8, đạt giải ba.

Mlee hóa thân thành nữ tướng, tôn vinh tuyến đầu chống dịch

Phần thi cuối cùng tại Sàn đấu vũ đạo của đội Mlee - Phụng Gà lấy chủ đề tri ân các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình nữ tướng quân, biểu diễn trên nền nhạc Nam Quốc Sơn Hà của Erik và Phương Mỹ Chi. Tuy gặp trục trặc về vũ công và có một số lỗi nhỏ trong khi trình diễn, Mlee vẫn gây ấn tượng tốt với giám khảo và ban cố vấn. Giám khảo Noo Phước Thịnh nhận xét tiết mục của Mlee có tạo hình đẹp và thông điệp ý nghĩa. Phân đoạn giọng ca 29 tuổi bám vào sào tre và bay người lên không trung cũng nhận được tiếng cổ vũ nồng nhiệt của khán giả có mặt tại trường quay. Đội cô cũng có tổng điểm trung bình là 18,8, đồng giải ba với đội Hậu Hoàng.

Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải nhận giải khuyến khích

So với bài thi ở chung kết 1, tiết mục ở đêm chung kết 2 được nhận xét là chỉn chu hơn, Katleen Phan Võ cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần của bài vũ đạo. Tuy nhiên, so với sự đầu tư của bốn đội còn lại, đội Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải lại có phần dàn dựng đơn giản và ít đầu tư hơn hẳn. Dù giám khảo Đông Nhi khen ngợi nữ diễn viên có tiết mục vừa đủ và hiệu quả, nhưng màn thể hiện cuối cùng của đội Katleen - Lâm Vinh Hải vẫn chưa thực sự khiến khán giả mãn nhãn. Kết quả, đội Katleen và Lâm Vinh Hải có tổng điểm trung bình 17,825 và nhận giải khuyến khích.