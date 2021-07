Liz Kim Cương, Thiều Bảo Trang khoe vũ đạo gợi cảm

Thiều Bảo Trang cũng chọn nhạc BlackPink để biểu diễn. Cô "đụng hàng" với Liz Kim Cương khi sử dụng hai ca khúc Kill This Love và How You Like That. Cô sử dụng tạo hình trang phục và tóc giống Jennie. So với phần thi của Liz Kim Cương ở bảng B, tiết mục của Thiều Bảo Trang ít sáng tạo về động tác hơn, không có nhiều điểm nhấn trong âm nhạc bằng. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1992 vẫn được khen đẹp và thu hút.