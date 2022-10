Lixibox ghi dấu ấn với người trẻ nhờ chương trình GWP

Lixibox hiện là một trong những kênh mua sắm mỹ phẩm, làm đẹp hàng đầu, được lòng giới trẻ Việt nhờ chương trình mua sắm với quà tặng kèm GWP (gift with purchase).

Trong nhiều năm trở lại đây, GWP là xu hướng mua sắm thịnh hành được lòng đông đảo giới trẻ nhờ các ưu điểm nổi bật như vừa tiết kiệm chi phí, vừa được trải nghiệm sản phẩm chất lượng.

Bắt nhịp xu hướng GWP

Hiện tại, Việt Nam có khá nhiều thương hiệu mỹ phẩm đã áp dụng hình thức GWP. Tuy nhiên, không nhiều cửa hàng mỹ phẩm áp dụng hình thức GWP cho tất cả sản phẩm. Trong đó, Lixibox là một trong những cái tên hiếm hoi đi theo “con đường” GWP từ khi mới ra mắt.

GWP là xu hướng phổ biến được nhiều cửa hàng áp dụng.

Lixibox vốn là một trong những cái tên nổi bật trên thị trường làm đẹp Việt Nam, ghi dấu ấn bằng việc tặng quà cho khách hàng khi mua sắm. Qua nhiều mùa GWP, Lixibox càng khẳng định vị thế với những ưu đãi lớn, gây ấn tượng mạnh với các tín đồ làm đẹp.

Lixibox là một trong những cửa hàng mỹ phẩm triển khai chương trình GWP từ khi thành lập.

Một trong những chương trình GWP đáng nhớ của Lixibox là “GWP3M” diễn ra từ 29/7 đến 6/8. “Cơn sốt” nhận quà trị giá 3,59 triệu đồng cho mỗi đơn hàng 2,99 triệu đồng khi mua sắm tại Lixibox đã gây ấn tượng với đông đảo người dùng và được dàn hot TikToker, beauty blogger hưởng ứng tích cực. Trong đó, đặc biệt phải kể đến những cái tên như Duyên Trương, Chang Su Gờ, Trinh Tây, Trang Ash, Minh Di, Vy Hanie, Anh Thư...

Nhiều hot TikToker, beauty blogger hưởng ứng chương trình GWP của Lixibox.

“Cơn mưa quà tặng” trong tháng 10

Nối tiếp thành công vượt mong đợi của “GWP3M”, trong tháng 10, Lixibox tổ chức chương trình GWP mới với ưu đãi hấp dẫn không kém, nhằm thay lời tri ân đến khách hàng đã tin yêu và lựa chọn đồng hành cùng thương hiệu. Đây đồng thời là lời chúc chân thành dành cho phái đẹp nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Chương trình ưu đãi hấp dẫn mang tên “GWP 20.10” sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ 10/10 đến 20/10 với số lượng có hạn.

Lixibox triển khai chương trình “GWP 20.10” mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Cụ thể, trong thời gian này, tất cả khách hàng mua sắm tại Lixibox sẽ được tặng quà trị giá hơn 2 triệu đồng cho mỗi đơn hàng từ 2 triệu đồng. Sau khi thêm vào giỏ hàng đủ 2 triệu đồng, các tín đồ làm đẹp chỉ cần nhập mã “GWP2010” và chọn một trong 2 hộp quà giá trị từ Lixibox là “The pink side of life” (trị giá 2,22 triệu đồng) hoặc “A garden of purple” (trị giá 2,23 triệu đồng) tùy vào nhu cầu làm đẹp hay cá tính.

Hộp quà “The pink side of life” gồm 14 sản phẩm đến từ 7 thương hiệu làm đẹp: Vòi sen lọc nước ngừa mụn lưng Halio, nến thơm Coeur In The Mood, mặt nạ dưỡng trắng Banobagi (3 miếng), lược gỡ rối Umi Hair Brush, dao cạo chuyên dụng Okame, xịt thơm toàn thân và tóc Silkygirl, băng đô rửa mặt Halio, túi đựng mỹ phẩm Halio, cột tóc Rose Gold, khăn gội đầu Lixibox, bông tắm Lixibox, voucher mua sắm 200.000 đồng (hạn sử dụng 6 tháng).

Hộp quà “A garden of purple” gồm 13 sản phẩm đến từ 7 thương hiệu làm đẹp: Máy rửa mặt Halio, son kem lỳ Gilaa, mặt nạ ngừa mụn Rainbow L'affair (3 miếng), lược gỡ rối Umi Hair Brush, dầu gội khô Girlz Only, túi tote hoa cúc Lixibox, khăn tẩy trang Lixibox, cột tóc Rose Gold, gương cầm tay Lixibox, băng đô rửa mặt Halio, voucher mua sắm 200.000 đồng (hạn sử dụng 6 tháng).

Người dùng có thể chọn một trong 2 hộp quà “The pink side of life” hoặc “A garden of purple”.

Ngoài ra, với thiết kế chỉn chu và đẹp mắt, những hộp quà từ chương trình “GWP 20.10” cũng là lựa chọn lý tưởng cho ai đang tìm kiếm tặng phẩm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Thể hiện sự tinh tế khi chọn lựa các sản phẩm chất lượng, phù hợp nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, 2 hộp quà tặng kèm khi mua sắm tại Lixibox hứa hẹn thay lời yêu thương và sự quan tâm chân thành gửi đến những người mẹ, người chị hay bạn gái.

Chương trình “GWP 20.10 ” chỉ áp dụng cho các khách mua sắm tại website www.lixibox.com, ứng dụng và cửa hàng Lixibox. Độc giả liên hệ fanpage Lixibox để biết chi tiết.