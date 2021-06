Livwell - trợ thủ tập luyện thể chất trong dịch Covid-19

Hơn một năm “sống chung” đại dịch, người trẻ đã có những chuyển biến trong cách rèn luyện thể chất và tinh thần, khắt khe hơn khi lựa chọn thiết bị công nghệ theo dõi sức khỏe.

Có nhiều cách giúp thế hệ trẻ xoa dịu sự căng thẳng trong đại dịch và với Nguyễn Duy Hưng (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM), những bài thể dục tại nhà là giải pháp nâng cao thể lực cũng như giúp tâm trí minh mẫn.

Người trẻ chú trọng sức khỏe thời Covid-19

Thời gian “work from home” (làm việc tại nhà) kéo dài do dịch bệnh khiến toàn bộ hoạt động làm việc, giải trí, rèn luyện thể thao của Nguyễn Duy Hưng diễn ra tại nhà. Để nuôi dưỡng đời sống tinh thần, hạn chế cảm xúc tiêu cực và rèn thể lực, Duy Hưng thực hiện các bài tập sức khỏe với thời gian cố định mỗi ngày.

“Khoảng 18h sau khi kết thúc công việc, tôi dành 30 phút đến 1 tiếng chạy bộ trên máy tập hoặc nâng tạ tay, nhảy dây, đi bộ lên xuống cầu thang chung cư… Trước đây khi có thời gian nghỉ ngơi, tôi thường sử dụng smartphone, laptop hay TV, nhưng bây giờ tôi nghĩ dành thời gian chăm sóc sức khỏe sẽ tốt hơn”, Duy Hưng nói.

Không chỉ Duy Hưng, nhiều người trẻ tại Việt Nam đang thay đổi thói quen sinh hoạt, chú trọng tập luyện thể chất để bảo vệ bản thân trước đại dịch.

Người trẻ chú trọng rèn luyện sức khỏe trong đại dịch.

Mặc dù cơ thể khỏe mạnh không phải là lý do chủ yếu giúp mọi người miễn nhiễm virus, nhưng hoạt động thể chất có nhiều tác dụng bảo vệ khác. Ngoài thúc đẩy tâm trạng và cải thiện giấc ngủ, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã hướng dẫn một số vận động để mọi người có thể tập luyện ở nhà trong giai đoạn giãn cách do Covid-19. Theo khuyến nghị của WHO, mỗi người trưởng thành nên luyện tập cường độ vừa 150 phút/tuần hoặc ở cường độ mạnh 75 phút/tuần. Những người muốn tăng cường lợi ích thể thao cần duy trì tập cường độ vừa 300 phút/tuần hoặc cường độ mạnh 150 phút/tuần, đồng thời cần thực hiện các loại hình vận động có tính kháng lực nhằm tăng cường sức cơ 2 lần/tuần.

Các bài tập tại nhà đơn giản như leo cầu thang, bài tập co duỗi chân tay, nhảy dây, bài luyện cơ bắp và thăng bằng… đều có tác dụng tích cực với cơ thể. Mọi người có thể tham gia những lớp tập thể dục trực tuyến, tìm và tập theo hướng dẫn trên mạng, thực hành trò chơi vận động qua video. Sự ra đời của một số ứng dụng hỗ trợ tập luyện tại nhà được tích hợp trên các thiết bị như smartphone, tablet, smartwatch… giúp người trẻ có thêm “trợ lý ảo” để theo dõi và duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe.

Covid-19 len lỏi và biến đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống, bao gồm cả cách rèn luyện thể chất của người trẻ.

Dù vậy, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra hoạt động thể chất vừa phải hỗ trợ chức năng miễn dịch, nhưng tập luyện với cường độ cao - nhất là khi người tập chưa quen với vận động mạnh - có thể gây ra tác dụng ngược với sức khỏe.

“Đó là lý do tôi đang tìm kiếm một ứng dụng hỗ trợ đo lường cường độ rèn luyện, theo dõi sức khỏe và quan trọng là được giao tiếp, thêm động lực từ cộng đồng những người có chung mục tiêu”, Duy Hưng chia sẻ.

LivWell - trợ thủ sức khỏe cho người trẻ

Một cuộc khảo sát giữa năm 2020 của OnePoll cho thấy 74% người Mỹ sử dụng ít nhất một ứng dụng rèn luyện thể chất trong thời gian cách ly và 60% bày tỏ sự yêu thích với các bài tập thể dục tại nhà của họ. Tại Việt Nam, thị trường ứng dụng theo dõi và hỗ trợ fitness (thể hình), workout (thể dục) cũng khá sôi động khi Covid-19 khiến mỗi người quan tâm đến sức khỏe hơn.

Tại Việt Nam, Livwel là ứng dụng hỗ trợ tập luyện được yêu thích nhờ tính năng “Đi bộ săn quà”.

Gần nhất, thị trường chứng kiến sự ra mắt của LivWell - ứng dụng ra đời dựa trên sự hợp tác của California Fitness & Yoga và LivWell châu Á. LivWell được đánh giá là một trong những sáng kiến của California Fitness & Yoga nhờ tính năng “Đi bộ săn quà” - cho phép người dùng đổi quà/nhận tiền thưởng dựa trên hoạt động thể chất.

Người dùng LivWell có thể đổi điểm thưởng để nhận các ưu đãi từ nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Ảnh chụp màn hình.

Để khuyến khích người Việt tập luyện nhiều hơn, ứng dụng cho phép quy đổi mỗi bước chân thành điểm thưởng. Với hội viên của trung tâm, điểm thưởng có thể quy đổi từ việc tham gia lớp tập, số lần check-in hoặc xem video tập luyện thông qua thử thách. Hơn thế nữa, người dùng có thể đổi điểm để nhận ưu đãi giá trị từ các nhãn hàng nổi tiếng như Samsung, Estee Lauder, Nike, Sonkim, Corèle, Wink Hotels, Alma Resorts, Tiniworld, Alfrescos, El Gaucho, The Coffee Club, Highlands Coffee, Fonos…

Điều cốt lõi mà LivWell hướng tới là tạo dựng cộng đồng tập luyện - tính năng mà ít ứng dụng tại Việt Nam tích hợp. Theo chia sẻ từ đại diện California Fitness & Yoga, LivWell vừa được phát triển thêm tính năng mới là LivWell Shorts - nơi người tập có thể chia sẻ video của mình cho mọi người và nhận các quà tặng đặc biệt từ ứng dụng.

Một số tính năng nổi bật khác của LivWell là cung cấp cho người dùng các bài tập luyện độc quyền đến từ đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Tính năng tạo Squats đội nhóm phù hợp để hội bạn bè, người quen, các thành viên gia đình cùng nhau tập luyện; tính năng Corporate hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký cho tất cả nhân viên, tạo cuộc thi, bản tin nội bộ, ghi nhận thành tích cũng như theo dõi sức khỏe vận động của những thành viên.

Các huấn luyện viên của California Fitness & Yoga cung cấp các bài tập độc quyền trên ứng dụng Livwell.

“LivWell ra đời để giải quyết các vấn đề về sức khỏe của mọi người. Ứng dụng được thiết kế cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu riêng tư, đây là cách chúng tôi mang đến trải nghiệm tối ưu khi tập luyện”, đại diện California Fitness & Yoga chia sẻ.

Ra mắt từ giữa tháng 9 đến nay, LivWell đạt hơn 190.000 lượt tải ứng dụng, trong đó 71.000 người dùng hoạt động tích cực. Theo chia sẻ từ đại diện thương hiệu, thời gian tới LivWell được bổ sung phương thức theo dõi các hoạt động thể chất khác như bơi lội và đạp xe, đảm bảo người dùng có nhiều cách thức để kiếm điểm. Bên cạnh đó là bắt tay với nhiều đối tác mới để mang đến lựa chọn đa dạng cho người dùng.