Liverpool vượt qua Man City trong trận đấu có 5 bàn thắng

Sadio Mane lập cú đúp trong trận thắng 3-2 của Liverpool trước Man City ở bán kết FA Cup tối 16/4 (giờ Hà Nội).

Bàn thắng của Ibrahima Konate giúp Liverpool mở tỷ số từ phút thứ 9. Sau đó, Sadio Mane lập cú đúp ở phút 17 và 45, giúp Liverpool tạo cú sốc bằng việc dẫn Man City 3-0. Jack Grealish (phút 45) và Bernardo Silva (phút 90+1) ghi bàn, nhưng không đủ để giúp Man City tránh thất bại.

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klopp tiến vào chung kết FA Cup mùa này. Đối thủ của Man City sẽ là một trong 2 đội Chelsea hoặc Crystal Palace.

Konate ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. Ảnh: Reuters.

HLV Pep bắt buộc xoay tua đội hình khi Man City trải qua lịch thi đấu dày, trước khi gặp Liverpool ở FA Cup. Kevin De Bruyne không ra sân. Rodri, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Ruben Dias và Ilkay Gundogan cũng dự bị trước Liverpool.

Trong khi đó, HLV Klopp xếp đội hình tối ưu cho Liverpool khi tái đấu Man City. "The Kop" chơi với đầy đủ con người quen thuộc, do đó tạo thế trận khởi sắc so với Man City. Liverpool cầm bóng 51% trong cả trận, thực hiện 11 cú dứt điểm. Số đường chuyền của Liverpool cũng nhỉnh hơn Man City. Theo Guardian, rất hiếm trận đấu Man City để đối thủ cầm bóng nhiều và chuyền áp đảo như vậy.

Bàn mở tỷ số của Konate đến từ pha không chiến. Sau đó, sai lầm tai hại của thủ môn Zack Steffen tạo cơ hội cho Mane ghi bàn nâng tỷ số 2-0. Và Mane, từ cú volley đẹp mắt trước khu vực cấm địa, đưa Liverpool dẫn 3-0 trước khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, những lời dặn dò của Pep giúp cầu thủ Man City bừng tỉnh. Nửa xanh thành Manchester kiểm soát bóng chủ động trở lại và khát khao tấn công trong thế bị dẫn 3 bàn.

Man City có bàn gỡ 1-3 ngay đầu hiệp 2 từ tình huống dứt điểm của Grealish trong vùng cấm. Sau đó, thầy trò Pep tiếp tục đẩy mạnh áp lực, nhưng Liverpool phòng ngự tập trung. Man City cầm bóng nhiều, song chỉ chuyền qua lại và hiếm khi tung được pha dứt điểm.

Quãng thời gian hay nhất của Man City, theo Sky Sports, là những phút bù giờ hiệp 2. Đầu tiên là khoảnh khắc Silva đệm bóng cận thành, đưa Man City rút ngắn tỷ số 2-3. Sau đó, thầy trò Pep tạo liên tiếp 3 cơ hội, song Fernandinho, Mahrez và Raheem Sterling lần lượt dứt điểm không như ý muốn.

Về tổng quan trận đấu, Sky Sports nhận định Liverpool chơi trội hơn, tạo được nhiều cơ hội và biết cách tận dụng. Do đó, chiến thắng để giành vé đi tiếp của Liverpool là xứng đáng.