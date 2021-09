Liverpool và yêu cầu tăng lương của Salah

Làng túc cầu Anh đang xôn xao với thông tin Mohamed Salah đòi Liverpool tăng lương lên 500.000 bảng/tuần mới gia hạn hợp đồng.

Sau khi thuyết phục 3 trụ cột Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk và Jordan Henderson gia hạn hợp đồng, Liverpool chính thức ngồi vào bàn đàm phán với ngôi sao sáng nhất Mohamed Salah. Trong bối cảnh các ông lớn đều đang mạnh lên, Liverpool coi việc “trói chân” Salah là nền móng cho kế họach phát triển lâu dài.

Tuy nhiên, theo khẳng định của nhiều tờ báo Anh (Daily Mail, TalkSport, The Guardian…), quá trình thương thảo giữa "The Kop" và Salah đang rơi vào bế tắc khi ngôi sao người Ai Cập “hét” mức lương 500.000 bảng/tuần mới ký hợp đồng gia hạn.

Mohamed Salah đòi mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần. Ảnh: AP.

Chưa từng có tiền lệ

Để làm rõ sự điên rồ của mức lương này, chúng ta cần biết trong lịch sử Premier League, chưa có cầu thủ nào hưởng lương trên 400.000 bảng/tuần. Lương cao nhất Premier League đang thuộc về thủ thành David De Gea (375.000 bảng/tuần).

Mức lương cao nhất trong lịch sử Liverpool cũng chỉ là 220.000 bảng/tuần, và nó đang thuộc về Virgil van Dijk. Vậy nên, việc Salah đưa ra con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh đang khiến anh chịu nhiều chỉ trích.

Tờ Daily Mail phân tích mức lương mà Salah yêu cầu sẽ phá vỡ cấu trúc lương của Liverpool và tệ hại hơn là tạo ra những tiền lệ xấu. Quỹ lương của nhiều ông lớn Premier League hiện phình to và nếu xuất hiện thêm vài cầu thủ như Salah, bi kịch phải bán tống bán tháo ngôi sao để giảm quỹ lương như Barcelona có thể sẽ xảy ra ở Premier League.

Tuy nhiên, nếu chúng ta gạt bỏ yếu tố “chưa từng có tiền lệ” để phân tích về chuyện đáng hay không đáng, liệu Salah có xứng đáng nhận mức đãi ngộ này? Và câu trả lời là anh hoàn toàn xứng đáng.



Trong chức vô địch Premier League 2019/20 của Liverpool, Salah là cầu thủ đóng góp nhiều nhất, với 19 bàn thắng và 10 pha kiến tạo. Mùa bóng năm đó, Salah ghi bàn/kiến tạo ở 20 trận đấu và 9 lần trong số đó là những bàn thắng hoặc kiến tạo trực tiếp mang về thắng lợi cho Liverpool, nhiều nhất cả đội.

Sau chữ ký của Jordan Henderson, Liverpool hy vọng Salah sẽ sớm gia hạn. Ảnh: Getty Images.

Vào năm Liverpool vô địch Champions League (2018/19), Salah cũng thường xuyên góp mặt ở những tình huống tạo ra bước ngoặt quan trọng. Anh đã ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết với Tottenham. Trước đó ở vòng đấu bảng, Salah ghi bàn duy nhất trong thắng lợi 1-0 của Liverpool trước Napoli, trận thắng giúp The Kop tiến vào vòng knock-out.

Trong trận lượt về vòng 1/8, khi Liverpool đang chịu sức ép lớn từ Bayern, Salah đã kiến tạo để Sadio Mane ấn định thắng lợi 3-1.

Salah có xứng đáng?

Kể từ khi Salah gia nhập Liverpool vào mùa 2017/18 đến nay, anh đã ghi 92 bàn thắng cho Liverpool. Nếu chỉ tính riêng giai đoạn này, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng bằng Salah (cầu thủ xếp thứ nhì là Harry Kane với 84 bàn).

Không chỉ hơn các đồng đội về số lượng bàn thắng, Salah còn nhanh hơn bất kỳ ngôi sao nào trong lịch sử Liverpool về tốc độ. Anh mất 72 trận để cán mốc 50 bàn thắng - nhanh nhất lịch sử Liverpool và thứ 3 lịch sử Premier League.

Salah cũng mất 159 trận đấu để gia nhập “câu lạc bộ 100 bàn thắng” của Premier League, nhanh hơn so với huyền thoại một thời của Liverpool là Robbie Fowler (165 trận mới cán mốc 100 bàn).

Nếu tính cả bàn thắng lẫn kiến tạo (không tính các bàn thắng từ chấm penalty), Salah đạt hiệu suất 0,75 bàn/trận tại Premier League. Đây chính là hiệu suất cao nhất lịch sử Liverpool và cao thứ nhì lịch sử Premier League (chỉ thua Thierry Henry, 0,88 bàn/trận).

Chi tiết thú vị nữa là kể từ năm 2017 đến nay, trang thống kê nổi tiếng Opta Joe đã 30 lần sử dụng "hashtag" “chỉ một mình Mohamed Salah có nhiều hơn” (only Mohamed Salah has more). Đây là cụm từ thường được Opta Joe viết mỗi khi Salah phá vỡ kỷ lục hoặc cột mốc đã tồn tại rất lâu ở Liverpool hoặc Premier League. Trong cùng quãng thời gian này, không cầu thủ Premier League nào phá vỡ nhiều kỷ lục và cột mốc như Salah.

Salah là cầu thủ hay nhất của Liverpool và hàng đầu ở Premier League. Ảnh: The Analyst.

Đỉnh cao của Salah là mùa 2017/18, khi anh ghi 44 bàn thắng và có 16 kiến tạo trên tất cả đấu trường cho Liverpool. Lịch sử "The Kop" chưa có cầu thủ nào đóng góp nhiều bàn thắng/kiến tạo trong mùa bóng (chỉ tính mùa có 38 vòng đấu) như thế.

Kể từ khi Salah gia nhập sân Anfield, Liverpool đã vô địch Premier League, Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Kể từ khi Ngoại hạng Anh đổi tên thành Premier League, chưa có giai đoạn nào Liverpool giành nhiều danh hiệu lớn như thế.

Tất cả thống kê trên chứng minh tầm quan trọng không thể chối cãi của Mohamed Salah. Từng có thời gian huấn luyện viên Juergen Klopp nghĩ ông có thể dựa vào Sadio Mane để giảm bớt sự phụ thuộc vào Salah. Tuy nhiên, ở mùa bóng 2020/21, Salah lại phải gánh Liverpool trên vai.

Có thể mức lương điên rồ mà Salah đưa ra giống như hành động thừa nước đục thả câu. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nói chuyện xứng đáng hay không xứng đáng, chẳng thể trách Salah đưa ra yêu sách khó tin này.