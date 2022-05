Liverpool thắng ngược Aston Villa

HLV Klopp tỏ rõ sự lo lắng khi các học trò không có phong độ tốt nhất ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Ngay cả những cái tên như Alisson Becker, Fabinho cũng thường xuyên có những pha xử lý lỗi. May mắn đứng về phía "The Kop" khi họ chưa phải nhận thêm bàn thua. Fabinho thậm chí phải rời sân sớm vì chấn thương gân khoeo.