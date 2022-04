Liverpool sẽ dành cho Salah mức lương xấp xỉ với Ronaldo

Liverpool và Mohamed Salah được cho là tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng sau nhiều lần đàm phán.

Theo Daily Mail, Liverpool chuẩn bị trao cho Salah mức lương khoảng 480.000 bảng mỗi tuần. Con số này xấp xỉ những gì Cristiano Ronaldo đang nhận tại Man Utd. Tiền đạo người Ai Cập có thể sẽ ký vào bản hợp đồng thời hạn 4 năm.

Một yếu tố khác đóng vai trò then chốt khiến Salah đồng ý tiếp tục gắn bó với Liverpool nằm ở tình cảm đội chủ quản dành cho anh. "The Kop" an ủi mũi nhọn này sau khi anh cùng tuyển Ai Cập thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2022.

Salah đạt bước tiến quan trọng trong việc gia hạn hợp đồng với Liverpool.

Trước đó, Salah và người đại diện từ chối lời mời gia hạn hợp đồng từ Liverpool. Những điều khoản đội chủ sân Anfield đưa ra ở bản hợp đồng mới không thỏa mãn mong muốn của cựu sao AS Roma. Anh chờ đợi một lời đề nghị tốt hơn từ Liverpool.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Salah không có kế hoạch chia tay Liverpool. Anh yêu môi trường Premier League, luôn tôn trọng đội bóng, chăm chỉ tập luyện để có những màn trình diễn ấn tượng trên sân.

Ở mùa giải 2021/22, Salah thể hiện phong độ ấn tượng. Anh có 20 bàn và 10 đường kiến tạo ở Premier League. Màn trình diễn của Salah giúp "The Kop" bám sát Man City trong cuộc đua vô địch.

Dù vậy, Salah chưa thể gặt hái thành công với tuyển quốc gia. Anh phải chịu hai thất bại liên tiếp cùng trên chấm luân lưu trước Senegal chỉ trong thời gian ngắn.

Cú đá vọt xà của chân sút sinh năm 1992 là một trong những lý do khiến tuyển Ai Cập mất vé dự World Cup vào tay đối thủ ở trận lượt về vòng loại cuối khu vực châu Phi. Giờ thì Salah sẽ hoàn toàn tập trung cho Liverpool, đội bóng có cơ hội "ăn 4" vào cuối mùa.

Sau khi vô địch Carabao Cup, thầy trò HLV Jurgen Klopp có mặt ở bán kết FA Cup, tứ kết Champions League và cạnh tranh cho danh hiệu Premier League.