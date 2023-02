Liverpool phơi bày mọi nhược điểm trước Real

Lao vào cuộc chơi đôi công với Real ở hai biên là sai lầm chí mạng khiến Liverpool sụp đổ ở Anfield rạng sáng 22/2 (giờ Hà Nội).

Hàng thủ Liverpool trải qua ngày thi đấu đáng quên trước Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Hai đội bóng vào chung kết Champions League mùa trước đã không thay đổi cách chơi trong lần tái đấu ở vòng 16 đội mùa này. HLV Jurgen Klopp thừa biết Real Madrid chơi phản công giỏi như thế nào song chiến lược gia người Đức vẫn không thay đổi cách chơi quen thuộc của Liverpool. Việc Liverpool lần đầu để thua tới 5 bàn tại sân Anfield là một cú sốc nhưng cũng phản ánh phần nào sự mong manh của hàng thủ "The Kop".

"Cái bẫy" của Ancelotti

Salah và Darwin Nunez kết hợp với nhau để tạo ra một trong những bàn thắng đẹp nhất lượt đi vòng 16 đội Champions League mùa này. Liverpool nắm lợi thế sớm với những miếng đánh quen thuộc bên phía cánh phải, nơi có sự xuất hiện của Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson và Salah.

Bộ ba của Liverpool liên tục chồng biên và hoán đổi vị trí cho nhau để khai thác triệt để biên trái Real Madrid. Chỉ sau 27 phút thi đấu, David Alaba, hậu vệ trái của Real Madrid, phải rời sân vì chấn thương nhường chỗ cho Nacho.

Tuy nhiên, tổn thất lớn ở cánh trái không khiến HLV Carlo Ancelotti nao núng. Ngay cả khi nhà đương kim vô địch châu Âu nhận bàn thua thứ hai từ lỗi của Thibaut Courtois, chiến lược gia người Italy không có dấu hiệu hoảng loạn.

Real Madrid vẫn duy trì cách chơi quen thuộc của họ với sơ đồ 4-3-3 trong đó Federico Valverde và Eduardo Camavinga làm nhiệm vụ thu hồi bóng và che chắn phòng ngự. Luka Modric, ở tuổi 37, được ưu tiên chơi tự do hơn phía trên và giảm tải nhiệm vụ phòng ngự. Người lấp vào khoảng trống Modric bỏ lại sẽ là Rodrygo. Tiền đạo người Brazil xuất phát ở cánh phải nhưng thường xuyên bó vào giữa để hỗ trợ phòng ngự.

Khối đội hình phòng ngự của Real Madrid đầu trận với sơ đồ 4-3-3. Rodrygo thường xuyên bó vào giữa để hỗ trợ phòng ngự.

Sự cơ động và chăm chỉ hỗ trợ phòng ngự của Rodrygo giúp Real Madrid đảm bảo đủ quân số ở khu vực trung tâm nhằm hạn chế khả năng pressing và tấn công của Liverpool. Modric khi đó được chơi như một "số 10" tự do nhằm tận dụng khoảng trống do Liverpool để lại. Khả năng thoát pressing và kéo bóng của tiền vệ người Croatia trở thành cầu nối để Real Madrid chơi phản công.

Một tình huống ở hiệp một khi Alexander-Arnold, Jordan Henderson và Salah có tình huống "overload" (chồng biên) và áp đảo cánh trái của Real Madrid tạo ra cơ hội nguy hiểm. Modric đã dâng cao chơi như một "số 10".

Salah trở thành cầu thủ tấn công trông có vẻ nguy hiểm nhất của Liverpool trận này. Bên cạnh đường kiến tạo cho Nunez mở tỷ số, chân sút người Ai Cập còn sở hữu ít nhất hai cơ hội ngon ăn khác. Anh thường xuyên nhận bóng ở vị trí thuận lợi, khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ trái của Real Madrid. Song, đó là điều HLV Ancelotti đã lường trước.

Chiến lược gia người Italy sẵn sàng đẩy cao hai hậu vệ biên khi Real Madrid cướp được bóng, nhằm tận dụng tối đa quân số trong các pha phản công. Alaba (sau đó là Nacho) không cần theo sát một - một với Salah mà tập trung khai thác khoảng trống khi Alexander-Arnold để lại.

Ở cánh đối diện, chuyện tương tự cũng xảy ra với Nunez và Gakpo, hai cầu thủ thích di chuyển tự do để xâm nhập vùng cấm dứt điểm. Họ có nhiều khoảng trống nhưng không sở hữu khả năng rê bóng và độc lập tác chiến tốt như Salah.

Trong cách vận hành của Liverpool, hai hậu vệ cánh Andrew Robertson và Alexander-Arnold đóng vai trò quan trọng trong việc sáng tạo. Khả năng dâng cao và chuyền bóng của bộ đôi này giúp Liverpool tạo ra quân số đủ đông ở hai cánh, để chồng biên hoặc tạt sớm vào phía trong.

Tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Liverpool cũng xuất phát từ cánh phải khi Henderson kéo giãn đội hình Real còn Salah thực hiện đường kiến tạo tinh tế.

Tất nhiên, rủi ro của cách chơi này đó là khi đối đầu các đội bóng có hai tiền đạo cánh chất lượng, Liverpool rất dễ bị tổn thương bởi các pha phản công. Klopp gần như không có biện pháp gì để ngăn chặn tốc độ của Rodrygo và Vinicius. Sự cơ động và khả năng lên công về thủ của bộ đôi này trở thành chìa khóa mang tới ác mộng cho Liverpool.

Kết cục được cảnh báo trước

Trong nhiều thời điểm, cả Liverpool và Real Madrid lao vào cuộc đôi công tay đôi ở hai biên khi đều đẩy cao các tiền đạo cánh của mình. Và "Los Blancos" đã tỏ ra sắc sảo hơn trong khả năng phản công và tận dụng cơ hội. Với Liverpool, ngoại trừ hai bàn thắng đầu trận, họ hoàn toàn "sập bẫy" đội khách.

Salah nhiều lần có sự thoải mái trận này, khi Nacho (trước đó là Alaba) sẵn sàng dâng cao đội hình để tạo ra thế áp đảo về mặt quân số cho Real trong các pha phản công.

Hệ thống phòng ngự của Liverpool thường xuyên bị xô lệch ở trận này, đặc biệt khi mất bóng. Bên cạnh Rodrygo và Vinicius, cả Valverde, Camavinga, Modric hay Karim Benzema đều sẵn sàng dạt biên để tạo ra các pha phản công ở tốc độ cao. Với 6 cầu thủ giỏi chơi phản công và khoét cánh, Real Madrid dễ dàng gây tổn thương cho đội chủ sân Anfield.

Valverde dạt cánh trong một tình huống ở cuối hiệp một, chuyền cho Vinicius căng ngang vào trong đến vị trí của Rodrygo suýt khiến Liverpool nhận bàn thua. Lúc này, bộ đôi trung vệ của Liverpool chưa chạy về kịp.

Cần nhớ rằng, đây cũng chính là cách chơi đã giúp Real Madrid đánh bại Liverpool ở trận chung kết Champions League năm ngoái. Bàn thắng duy nhất Vinicius có được ở Paris vào tháng 5/2022 đến từ tình huống căng ngang của Valverde ở cánh trái của Liverpool. Bộ đôi Robertson và Alexander-Arnold đã sa sút nhiều ở mùa giải năm nay, đặc biệt trong khâu phòng ngự.

Ở hai trận thua liên tiếp trước Brighton vào tháng 1, Robertson và Alexander-Arnold cũng vất vả trước các tiền đạo cánh từ đối thủ như Kaoru Mitoma hay Solly March. Và khi phải đối đầu những cầu thủ tấn công ở đẳng cấp hàng đầu từ Real Madrid, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với "The Kop".

HLV Klopp có thể than phiền về sự thiếu may mắn trong trận khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Liverpool lên tới 2,09 còn Real Madrid chỉ ở mức 1,66. Đội bóng của HLV Ancelotti ghi tới 5 bàn chỉ với xG chưa tới 2. Nhưng cách chiến thắng ấy không phải điều gì quá mới mẻ với Real Madrid. Bạn gọi nó là gì cũng được, may mắn hoặc đấy chính là ADN Champions League của nhà vô địch.

