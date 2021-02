Liverpool đứng sau MU về doanh thu ở mùa 2019/20

Tottenham kiếm được 392 triệu bảng tiền doanh thu, giảm 14,7% so với mùa giải trước (460 triệu bảng). Tottenham gặp nhiều khó khăn do khoản vay xây sân vận động mới. Doanh thu của “Gà trống” mùa 2020/21 dự kiến tiếp tục giảm do việc không thể dự Champions League. Ảnh: Getty.