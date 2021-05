Liverpool cứu vớt mùa giải sóng gió

Các tiền đạo lấy lại phong độ ghi bàn, hàng thủ cải thiện sự tập trung và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ đã đưa đội bóng của HLV Klopp trở lại cuộc đua top 4.

Bình luận

Chuỗi 9 trận bất bại kể từ trận thua 0-1 trên sân nhà trước Fulham hôm 7/3 đã giúp Liverpool thu về 23 điểm trên tổng 27 điểm có thể giành được. Dù vậy, HLV Klopp có quyền khó chịu khi đội bóng của ông đánh rơi 4 điểm trong giai đoạn nước rút quan trọng hiện tại.

Bàn thua muộn trong trận hòa 1-1 trước Leeds và việc để Newcastle gỡ hòa ở phút 90+5 trên sân Anfield khiến chiến lược gia người Đức không thể che giấu sự tức giận của mình. "Tôi không thấy hình bóng của đội xứng đáng chơi ở Champions League năm sau", ông chia sẻ sau khi để thua thầy trò HLV Steve Bruce cách đây một tháng.

Bàn thắng từ cú đánh đầu của Alisson đại diện cho tinh thần chiến đấu của Liverpool trong giai đoạn cuối mùa. Ảnh: Getty Images.

Vực dậy tinh thần

Klopp không chỉ đích danh một cá nhân, nhưng phản ứng của ông trước thất bại đã góp phần nâng cao sự tập trung của toàn đội. Những cái đầu lạnh với tinh thần thép trở lại là chính mình kể từ đó, với 4 chiến thắng liên tiếp được thu về bằng các bàn thắng muộn, khi đội ngũ chiến binh trung thành tuân thủ phương pháp huấn luyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Cú đánh đầu của Alisson Becker vào lưới West Brom ở phút bù giờ trong trận đấu tại vòng 36 Premier League là ví dụ điển hình nhất. Song, Thiago Alcantara cũng đã có bàn thắng muộn trước Southampton, Mohamed Salah xé lưới Man Utd và Alex Oxlade-Chamberlain lập công góp phần mang về 3 điểm trước Burnley.

Nếu không có ham muốn ghi thêm bàn trong 3 trận trận đấu đó, Liverpool vẫn sẽ bằng điểm Leicester lúc này, nhưng hiệu số bàn thắng của họ chỉ hơn 1, thay vì 4 và đối mặt tình huống có thể mất suất dự Champions League mùa tới bất cứ lúc nào.

Cú đánh đầu của Alisson trên sân The Hawthorns chiếm mọi sự chú ý trong lượt đấu ở vòng 36. Tuy nhiên, nếu không có quả treo bóng của Trent Alexander-Arnold, "The Kop" có lẽ vẫn đang chậm tiến độ so với mục tiêu top 4 đặt ra trong giai đoạn này.

Hậu vệ phải 22 tuổi đóng góp 4 pha kiến tạo trong 9 trận kể từ thất bại trước Fulham, thành tích đáng kể so với 1 đường dọn chỗ cho đồng đội trong 9 cuộc đối đầu trước đó. Alexander-Arnold tạo ra số cơ hội nhiều gần gấp đôi, 31 so với 16, trong giai đoạn này, bất chấp số quả tạt giảm từ 77 xuống 71.

Việc bị loại khỏi danh sách tuyển Anh ở đợt tập trung tháng 3 đã tác động không nhỏ đến tâm lý hậu vệ sinh năm 1998. Tuy nhiên, Alexander-Arnold chứng minh anh luôn trở lại sau giai đoạn khó khăn, khi đảm nhiệm vai trò tổ chức hàng thủ chắp vá vì bão chấn thương của Liverpool.

"The Kop" hồi sinh không nhờ một cá nhân, nhưng Alexander-Arnold sắm vai thủ lĩnh kéo toàn đội tiến lên phía trước. "Nếu không có màn trình diễn ấn tượng của Trent, chúng tôi giờ ở vị trí khác", HLV Klopp chia sẻ.

Alexander-Arnold là thủ lĩnh tinh thần đưa Liverpool vực dậy khỏi chuỗi ngày khó khăn. Ảnh: Reuters.

Sự cải thiện từ các tuyến

Nhìn vào số liệu thống kê của Alexander-Arnold không đồng nghĩa bỏ qua sự tiến bộ của hàng công Liverpool, những người đã kịp thời chỉnh lại thước ngắm, di chuyển vào đúng thời điểm và vị trí để lấy lại cảm giác ghi bàn.

Liverpool hiện tại là tập thể ghi ít bàn nhất trong các mùa HLV Klopp dẫn dắt. Đội chủ sân Anfield hiện ghi 66 bàn, ít hơn nhiều so với con số lần lượt là 78, 84, 89 và 85 trong 4 mùa giải đã qua.

Sự thiếu quyết đoán và tàn nhẫn trước khung thành đối phương là vấn đề của Liverpool trong suốt mùa này. Trong chiến thắng 3-0 trước Burnley ở vòng đấu gần nhất, nhiều cơ hội rõ rệt vẫn bị hàng công "The Kop" bỏ lỡ.

Điều quan trọng là gánh nặng ghi bàn đã được san sẻ, thay vì phụ thuộc vào Salah để tạo ra những khoảnh khắc quyết định. Trong 9 trận đấu đã qua, chân sút người Ai Cập ghi 5 bàn, Roberto Firmino có 3 còn Sadio Mane sở hữu 2 pha lập công. Trước đó 9 trận, Salah ghi 4 bàn, nhưng Firmino và Mane, mỗi người chỉ có duy nhất 1 pha lập công.

Đặc biệt, Firmino đang hoàn thiện bản thân trong mùa giải phong độ của anh bị đặt dấu hỏi lớn. Tiền đạo người Brazil thực hiện ít cú sút, ít pha chạm bóng trong vùng cấm của đối phương hơn, nhưng hiệu suất tăng lên đáng kể. Tỷ lệ chuyển hóa cú sút của anh tăng từ 5,56% lên 17,65%.

Việc mất Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip trong phần lớn mùa giải cho thấy bức tranh toàn cảnh về khó khăn của Liverpool. HLV Klopp chia sẻ: "Chúng tôi đánh mất hàng thủ tốt nhất và có cảm giác như người bị gãy chân. Bạn có thể đi khập khiễng, nhưng sau đó rút tiền vệ về đá hậu vệ, thế là cột sống bị gãy, khiến việc di chuyển còn trở nên khó hơn".

Liverpool buộc phải xoay xở với hàng thủ chắp vá sau chấn thương của hàng loạt trụ cột. Ảnh: Reuters.

Có luận điểm cho rằng chính chiến lược gia người Đức khiến đội bóng của ông tổn thương cột sống. Lẽ ra Liverpool nên sử dụng những hậu vệ thuần túy dù ít kinh nghiệm như Nathaniel Phillips sớm hơn. Song, HLV Klopp lại xếp Jordan Henderson đá cặp cùng Fabinho.

Cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund và các trợ lý hiểu họ cần thêm thời gian để giúp các cầu thủ trẻ làm quen với lối chơi. Liverpool luôn thi đấu với đội hình dâng cao, và điều đó gây ra quá nhiều áp lực cũng như rủi ro cho tuyến phòng ngự. Theo quan điểm của HLV Klopp, việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ quá sớm có thể sẽ phản tác dụng.

Phillips và Rhys Williams đã dành nhiều thời gian ở khu tập huấn của Liverpool khi các đồng đội hội quân trên tuyển quốc gia. Màn thể hiện tích cực trong thời gian đó cho thấy canh bạc của HLV Klopp chuẩn bị mang đến thành quả. Bên cạnh đó là sự thay đổi về cấu trúc, với việc phòng ngự lùi sâu và thận trọng hơn trong việc gây sức ép vào cuối trận.

Không có gì ngạc nhiên khi Phillips làm mọi cách để giữ sạch mành lưới "The Kop" trong 14 trận đấu tại Premier League. Cứ mỗi 9,75 phút, anh lại thực hiện tình huống tranh chấp trên không, thành tích tốt nhất tại giải, đồng thời tung ra một cú đánh đầu sau mỗi 14,84 phút.

Sự ổn định muộn màng đến từ bộ tứ vệ Alexander-Arnold, Phillips, Williams và Andrew Robertson mang khoảng không cho Thiago. Tiền vệ người Tây Ban Nha chưa thể chơi hết khả năng kể từ khi rời Bayern Munich. Với chấn thương đầu gối, virus corona và hàng tiền vệ thiếu chắc chắn của Liverpool, dễ hiểu tại sao đến giờ anh mới tìm lại một phần phong độ.

Cú nước rút ấn tượng giúp thầy trò HLV Klopp thắp lên hy vọng giành vé dự Champions League trong mùa giải sa sút mà lỗi phần lớn không nằm ở họ. Quyền tự quyết giờ đã nằm trong tay Liverpool. Họ chỉ cần một chiến thắng trước Crystal Palace, đội giờ đây không còn mục tiêu cạnh tranh, và hy vọng Leicester không vùi dập Tottenham Hotspur ở vòng đấu cuối cùng.