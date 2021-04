Liverpool bỏ lỡ cơ hội vào top 4

Thầy trò huấn luyện viên Klopp bị Leeds cầm hòa 1-1 ở trận đấu muộn của vòng 32 Premier League rạng sáng 20/4 (giờ Hà Nội).

Liverpool bước vào vòng 32 Premier League với mục tiêu giành 3 điểm để trở lại top 4. CLB vùng Merseyside khởi đầu thuận lợi, khi có bàn mở tỷ số ở phút 31 do công của Sadio Mane. Tuy nhiên, thầy trò HLV Jurgen Klopp lại để mất thế trận vào tay đối thủ và phải trả giá bằng bàn thua ở phút 87, sau pha đánh đầu của trung vệ Diego Llorente.

Một điểm tại Elland Road đồng nghĩa với việc "The Kop" tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 6 với 53 điểm, kém Chelsea, West Ham lần lượt 1 và 2 điểm.

Leeds là đối thủ đầy khó chịu của Liverpool ở mùa này. Ảnh: Reuters.

Leeds bị đánh giá thấp hơn, nhưng không ngần ngại chơi đôi công với Liverpool trên sân nhà. Hiệp đấu đầu tiên diễn ra với tốc độ cao và hầu như không có bóng chết. Quyết tâm và sự tự tin của chủ nhà khiến "The Kop" gặp nhiều khó khăn. CLB vùng Merseyside tung 10 pha dứt điểm, nhưng đa phần là những cú sút xa.

Bàn mở tỷ số ở phút 31 đến với đội khách sau khoảnh khắc tỏa sáng của Diogo Jota. Đường chuyền đẳng cấp của cựu sao Wolves xé toang hàng thủ Leeds. Thủ môn Ilan Meslier băng ra, nhưng Trent Alexander-Arnold kịp chuyền ngang cho Sadio Mane dứt điểm vào khung thành trống. Chân sút người Senegal có bàn thắng đầu tiên sau 9 trận tịt ngòi.

CĐV kỳ vọng Liverpool sẽ chơi tốt hơn sau bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hiệp đấu thứ 2 lại nằm ngoài dự tinh của đội bóng vùng Merseyside. Leeds tiếp tục đẩy cao đội hình và chơi như thể họ mới là đội bóng cửa trên.

Leeds hoàn toàn có thể tạo nên cú lội ngược dòng, nếu hàng công tận dụng cơ hội tốt hơn. Ảnh: Reuters.

Có thời điểm "The Whites" cầm bóng lên đến 72% và buộc "The Kop" phải thi đấu co cụm ở sân nhà. Jack Harrison, Stuart Dallas, Tyler Roberts tận dụng tốc độ và sự khéo léo để khuấy đảo hàng thủ áo đỏ. Leeds có ít nhất 4 cơ hội mười mươi để ghi bàn gỡ hòa, nhưng Helder Costa, Jack Harrison, Tyler Roberts lại gây thất vọng với những pha dứt điểm trúng xà, hoặc bị thủ môn Alisson Becker cản phá.

Liverpool chỉ có lựa chọn chơi phòng ngự và trông chờ những đợt phản công dựa trên tốc độ của Mohamed Salah. Chân sút người Ai Cập có 2 cơ hội trong khoảng 10 phút cuối trận, nhưng anh đều đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

HLV Klopp hiểu rõ sự nguy hiểm của Leeds, nhưng lực lượng sứt mẻ không cho phép ông có lựa thêm lựa chọn để gia cố hàng phòng ngự. "The Kop" để đối thủ nắm thế chủ động quá lâu, để rồi gục ngã ở phút 87. Ozan Kabak một lần nữa gây thất vọng với pha tranh chấp bóng bổng yếu ớt. Trung vệ Diego Llorente thoải mái bật cao đánh đầu ở cự ly gần khiến Alisson bất lực, qua đó giúp chủ nhà giành lại 1 điểm.