Liverpool bị Leeds chế giễu là 'Merseyside Red' như trong game

Leeds United gọi Liverpool là Merseyside Red nhằm chế giễu đội bóng này khi tỏ ý tham gia European Super League - giải đấu không được FIFA bảo hộ.

Trước thềm trận đấu với Liverpool vào đêm 20/4, trang Twitter Leeds United đăng tải dòng trạng thái “We’re underway against the Merseyside Red at Elland Road” (Tạm dịch: “Chúng tôi đang chuẩn bị quyết chiến với Merseyside Red tại Ellend Road”). Kèm theo đó là hình ảnh cầu thủ của Leeds United mặc chiếc áo logo Champions League và dòng chữ “Earn It”.

Cách chế giễu trên lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử PES. Trong tựa game bóng đá, người chơi điều khiển cầu thủ thi đấu ở các giải tương tự đời thực. Tuy nhiên, vì không được FIFA cấp phép, rất nhiều đội bóng trong PES không được mang tên, huy hiệu và dụng cụ thực tế. Ví dụ, trong PES, Liverpool được gọi là Merseyside Red (hoặc gần đây là Liverpool B) thay cho tên thật.

Trong PES, Liverpool được gọi là Merseyside Red (hoặc gần đây là Liverpool B) thay cho tên thật. Ảnh: Konami.

Việc gọi Liverpool là Merseyside Red của Leeds United nhằm chế giễu đội bóng này khi tỏ ý tham gia European Super League - giải đấu không được FIFA bảo hộ. Ngoài ra, các cầu thủ của Leeds United còn mặc áo đấu khởi động với dòng chữ “Giành vé Champions League”, mặt sau in khẩu hiệu “Bóng đá dành cho người hâm mộ” như động thái chế nhạo CLB vùng Merseyside tham dự Super League vì tiền.

Dòng tweet của Leeds United hiện đạt hơn 56.000 yêu thích và gần 8.000 lượt chia sẻ trên Twitter. Đa số bình luận ủng hộ quan điểm của Leeds và phản đối các CLB tham gia Super League.

Trong những ngày vừa qua, cộng đồng yêu bóng đá sôi sục vì thông tin 12 CLB ở 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới lên tiếng thành lập European Super League. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, song phần lớn cổ động viên cũng như các CLB khác đều phản đối giải đấu này.