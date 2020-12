Lisa tiết lộ kiểu tóc mình yêu thích nhất

Thành viên nhóm BlackPink cho hay cô thích diện tóc ngắn bởi nó dễ chăm sóc và tạo kiểu.

Nhóm BlackPink hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí được hơn 4 năm. Họ đã thử nghiệm nhiều kiểu tóc khác nhau. Đặc biệt, Lisa là thành viên thường xuyên thay đổi màu sắc và độ dài ngắn của tóc.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn cùng Penshoppe TV, khi được hỏi về kiểu tóc yêu thích nhất, nữ rapper tiết lộ với độc giả: " Tóc bob ngắn điểm xuyết phần highlight màu vàng như hiện tại. Tôi nghĩ đây là kiểu tôi ưng ý nhất".

Tóc bob cắt ngắn, nhuộm màu vàng phần gáy là kiểu tóc Lisa thích nhất. Ảnh: @lalalalisa_m.

Ngoài ra, người dẫn chương trình hỏi thêm về sở thích của nữ thần tượng, rằng cô thích để tóc ngắn hay dài? Không có gì ngạc nhiên khi Lisa chọn tóc ngắn với chiều dài hoàn hảo đặt ở ngang cằm.

Giọng ca Ice Cream liệt kê những lý do để cô đưa ra phương án trên: "Vào mỗi sáng, tôi sẽ không mất nhiều thời gian sấy tóc. Bên cạnh đó, mái tóc ngắn giúp tôi có được vẻ ngoài trẻ hơn tuổi".

Lisa muốn thử màu hồng baby cho mái tóc của mình trong tương lai. Ảnh: @lalalalisa_m.

Trong tất cả màu tóc từng diện, Lisa thích màu hồng baby nhất.

Nữ rapper kể lại thời điểm chuẩn bị cho MV How you like that, cô đã cố gắng gội đầu nhiều lần trong ngày để làm sáng màu hồng đậm. Tuy nhiên, kết quả chưa thực sự ưng ý.

Cách đây không lâu, Lisa nói vui trên chương trình truyền hình rằng cô sẽ không bỏ tóc mái nếu chưa được trả 10 tỷ won. Điều này chứng minh "sự trung thành" của mỹ nhân nhà YG với kiểu tóc "tạo nên thương hiệu".

Tuy nhiên mới đây, khi Lisa trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ trên mạng xã hội, nữ thần tượng khiến nhiều fan bất ngờ khi rẽ mái để lộ vầng trán cao.

Một số người đã để lại bình luận: "Cô ấy thật sự xinh xắn và đáng yêu", "Cuối cùng chúng tôi không phải trả 10 tỷ won để ngắm nhìn Lisa lộ trán nữa rồi"...

Lisa để lộ trán trong buổi trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ. Ảnh: Trendsmap.