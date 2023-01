Lisa Marie Presley đột tử

Ca sĩ Lisa Marie Presley ra đi ở tuổi 54 do bị ngừng tim đột ngột. Cái chết của cô khiến gia đình và người hâm mộ không khỏi xót xa.

Lisa Marie Presley qua đời tại bệnh viện.

Tờ The Guardian đưa tin Lisa Marie Presley, con gái danh ca huyền thoại Elvis Presley, đã qua đời ở tuổi 54. Mẹ của cô, Priscilla Presley, xác nhận con gái đã mất vào buổi tối thứ 5 (12/1) sau khi nhập viện vì bị ngừng tim đột ngột.

“Thật đau lòng khi phải thông báo tin buồn rằng con gái tôi đã qua đời. Lisa là người phụ nữ mạnh mẽ và đáng yêu nhất mà tôi từng biết. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng tôi mong muốn mọi việc diễn ra một cách riêng tư. Cảm ơn mọi người vì đã dành những lời yêu thương và cầu nguyện cho Lisa. Chúng tôi xin phép không bình luận gì thêm”, Priscilla chia sẻ.

Nguồn tin của TMZ tiết lộ, Lisa đã bất chợt bị ngừng tim trong lúc đang ở nhà tại Calabasas, California. Người thân đã nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. Mẹ của Lisa đã xin người hâm mộ cầu nguyện cho con gái mình trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau đó.

Lisa thời thơ ấu bên cha và mẹ. Ảnh: The Telegraph.

Sinh ra ở Tennessee vào năm 1968, Lisa Marie Presley là người con duy nhất của “ông hoàng nhạc Rock & Roll” Elvis Presley. Khi cha mẹ cô ly hôn, Lisa cùng mẹ chuyển đến Los Angeles.

Năm 1977, cha của Lisa qua đời khi cô chỉ mới 9 tuổi. Cùng với ông và bà cố, Lisa trở thành người thừa kế khối tài sản kếch xù do Elvis Presley để lại. Năm 25 tuổi, Lisa là người thuộc hàng thừa kế duy nhất còn sống và được hưởng trọn khối tài sản (trị giá 100 triệu USD tại thời điểm đó).

Giống như cha của mình, Lisa đam mê và gắn bó với âm nhạc. Xuyên suốt sự nghiệp, cô đã phát hành một số album và video như To Whom It May Concern, Now What, Storm & Grace... Các thể loại âm nhạc cô thể hiện bao gồm nhạc rock, nhạc đồng quê, nhạc blues và dân ca.