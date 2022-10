Lisa lọt top sao mặc đẹp nhất tuần

Thiết kế vintage của Alexander McQueen được chú ý khi xuất hiện cùng Amal Clooney. Nữ diễn viên diện mẫu váy khi dự sự kiện công chiếu phim The Ticket to Paradise. Trang phục của Amal Clooney được phối cùng giày cao gót và khuyên tai bản to. Các mẫu phụ kiện phối hợp hài hòa cùng trang phục. Ảnh: Getty.