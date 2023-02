Lisa diện mốt lộ bra ở show thời trang

Tại hàng ghế đầu, Wiz Khalifa nổi bật khi diện set đồ da báo. Anh phối trang phục cùng boots mũi nhọn, trang sức bản to và kính râm. Wiz Khalifa bắt đầu sự nghiệp từ năm 2005. Anh từng nhận đề cử Grammy và được khán giả nhớ tới nhờ See You Again. Ca khúc chủ đề của bom tấn Fast & Furious 7, được biết đến là bản nhạc tiễn biệt Paul Walker trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất thế giới, đưa tên tuổi Wiz Khalifa phủ sóng. Ảnh: Wire Image.