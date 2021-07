Lisa (BlackPink) nhiều lần diện đồ giống Selena Gomez

Trong lần ra mắt ca khúc As If It’s Your Last, Lisa nổi bật với mẫu quần dài màu xanh in họa tiết hoa của hãng Balenciaga. Chiếc quần 758 USD được stylist nhà YG phối cùng áo crop top thủng lỗ của Alexander Wang. Tháng 3/2017, Selena xuất hiện trên tạp chí Vogue với set họa tiết hoa Balenciaga thay vì tách lẻ như Lisa. Trong ảnh, ngôi sao Hollywood thể hiện thần thái sang chảnh cùng làn da rám nắng và kiểu tóc ướt thời thượng. Ảnh: Pttsuperstar, Hamadamania.