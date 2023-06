Lisa (BlackPink) mặc váy hở lưng, lộ hình xăm

Shin Ye Eun chọn trang phục cúp ngực đơn giản nhưng gợi cảm. Nữ diễn viên vừa qua nổi tiếng với bộ phim The Glory nên nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện thời trang. Ảnh: TV Report, Maekyung.

Hwasa chọn váy hai dây ôm sát, chiết eo màu đen. Nữ ca sĩ trung thành với phong cách quyến rũ. Cũng trong ngày 28/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Hwasa rời công ty cũ để gia nhập công ty do rapper PSY điều hành. Ảnh: News1, My Daily, Maekyung.

Lim Ji Yeon khá an toàn với set trang phục bằng vải tweed. Nữ diễn viên kín đáo hơn hẳn những đồng nghiệp cùng tham dự sự kiện. Lim Ji Yeon đang cạnh tranh hạng mục Nữ phụ xuất sắc ở giải thưởng Rồng Xanh. Cô được đề cử nhờ vai diễn thành công trong phim The Glory. Ảnh: Maekyung.

