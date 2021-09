Lisa BlackPink đưa văn hóa Thái Lan vào sản phẩm solo

"Lalisa" là sản phẩm solo của Lisa - thành viên nhóm BlackPink. Đĩa đơn phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

Lisa - thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlackPink - vừa ra mắt sản phẩm solo mang tên Lalisa. Đĩa đơn gồm 2 ca khúc Lalisa (bài hát chủ đề) và Money, phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả có thể nghe Lalisa miễn phí tại đây.

Đĩa đơn có sự tham gia của các nhà sản xuất âm nhạc Teddy Park, 24, R.Tee, Bekuh Boom, Vince. Đội ngũ này từng tạo nên các bản hit đình đám của BlackPink. Lisa tham gia vào quá trình sản xuất đĩa đơn, hình ảnh và vũ đạo.

Ca khúc Lalisa mang nhịp điệu sôi động, phần drop cuối bài bắt tai. Đoạn điệp khúc sử dụng cấu trúc lặp đi lặp lại tạo sự thu hút: “Say Lalisa love me, Lalisa love me/Call me Lalisa love me, Lalisa love me”. Em út nhóm BlackPink thể hiện cả phần rap và hát.

Quê hương của Lisa ở Thái Lan. Cô nàng đưa nhiều nét đặc sắc của văn hóa đất nước này vào tạo hình, trang phục, cảnh quay trong MV. Bên cạnh đó, nữ rapper cũng biến hóa với 7 hình tượng khác nhau.

Lisa phát hành đĩa đơn Lalisa tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

Zing MP3 ký hợp tác với YG Entertainment - công ty âm nhạc hàng đầu của Hàn Quốc - phân phối các bản ghi có bản quyền tại thị trường Việt Nam.. Theo đó, người dùng được tiếp cận kho nhạc bản quyền của loạt nghệ sĩ Kpop gồm BigBang, BlackPink, Winner, iKon, Treasure, AKMU…

Nền tảng này còn hợp tác nhiều hãng thu âm lớn trên toàn cầu để phát nhạc quốc tế tại Việt Nam như Universal Music Group (kho nhạc của Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Katy Perry, Lady Gaga, Maroon 5, Justin Bieber, Lorde, Olivia Rodrigo, Sam Smith…), Sony Music Entertainment (Beyoncé, Doja Cat, Harry Styles, DJ Khaled, Martin Garrix, Giveon, H.E.R, JP Saxe, Kygo, Lil Nas X, Little Mix, The Kid LAROI...), Warner (Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa, Ava Max, Charlie Puth, Sia…), The Orchard (BTS, Sunmi, Chung Ha, Eric Nam, DPR, Ozuna, Jorja Smith, Skepta, Ichon, Sarah Klang, Dora…), The Beggars Group (Adele, Radiohead, Bon Iver…), Monstercat (Marshmello, Vicetone, Noisestorm…), Empire, Fluxus Inc, JSJ Corporation…

Zing MP3 là một trong những nền tảng nhạc số hàng đầu Việt Nam, sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền.