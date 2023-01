Linh vật mèo Suối Tiên đã được thay mới

Ngày 16/1, nhiều diễn đàn mạng chia sẻ hình ảnh được cho là diện mạo mới của linh vật mèo mừng xuân Quý Mão tại cổng chào Khu du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Chia sẻ với Zing, đại diện truyền thông của khu du lịch xác nhận đơn vị đã thay đổi mô hình linh vật tại cổng chào. Cụ thể, chú mèo đã được cưa nanh, tô điểm lại phần mắt để trông tươi tắn, sinh động hơn.

“Thực tế, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 2 phiên bản linh vật mèo. Hiện tại, ngoại hình linh vật đã có sức sống hơn, tương tự các bạn trẻ chưng diện chuẩn bị đón Tết”, anh chia sẻ.

Trước đó, phiên bản đầu tiên của mô hình thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng Internet tại Việt Nam. Linh vật được thiết kế há miệng, để lộ 2 chiếc răng nanh dài với điểm nhấn là đôi mắt lờ đờ.

Ngoại hình này được đánh giá khác lạ so với hình tượng mèo thường thấy. Hàng nghìn bình luận hài hước cho rằng chú mèo đang thiếu ngủ và mệt mỏi, thay vì rạng rỡ, hân hoan đón năm mới.

Theo đại diện truyền thông, mẫu linh vật đầu tiên ra mắt vào ngày 9/1. Phiên bản thứ hai xuất hiện từ ngày 11/1 và dự kiến được trưng bày đến hết Tết Âm lịch.

Bên cạnh mô hình mèo “thiếu ngủ” tại Suối Tiên, nhiều linh vật mừng xuân Quý Mão tại nhiều tỉnh thành cũng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Một số sản phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực như cặp mèo tam thể tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) hay mèo lực sĩ (Bến Tre).

Đặc biệt, tượng mèo cao hơn 3,1 m đặt tại quảng trường thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) thu về cơn mưa lời khen từ các diễn đàn nhờ ngoại hình đáng yêu, duyên dáng.

