Linh vật mèo ở Đà Nẵng bị nghệ sĩ người Hàn tố đạo nhái

Một nhà thiết kế người Hàn Quốc đã lên tiếng khi linh vật mèo đang trưng bày ở Đà Nẵng sao chép y nguyên tác phẩm gốc của người này.

Trả lời Zing, nhà thiết kế Hàn Quốc Lee Sang Soo cho biết anh phát hiện ra tác phẩm của mình bị đạo nhái khi được một vài người theo dõi trên trang cá nhân đã chia sẻ lại ảnh linh vật mèo Đà Nẵng vừa trưng bày vài ngày qua.

"Tôi không rõ ai là người đã sao chép tác phẩm mình. Tuy nhiên, có thể thấy rõ so với phiên bản gốc, tác phẩm làm lại này có chất lượng rất tệ về cả hình thức lẫn chất liệu", Lee Sang Soo nói.

Linh vật mèo Đà Nẵng và phiên bản gốc của nhà thiết kế người Hàn. Ảnh: N.M.P và Lee Sang Soo.

Nhà thiết kế người Hàn khẳng định chưa từng cho phép bất kỳ ai sử dụng ý tưởng và tỏ ra bất bình khi công sức sáng tạo bị sao chép y nguyên.

"Tôi không hài lòng về chuyện này và cảm thấy bị xúc phạm. Đề nghị người đạo nhái phải gỡ bỏ tác phẩm ngay lập tức", Lee Sang Soo bức xúc.

Theo đó, tác phẩm gốc của nhà thiết Lee có tên "Cat With A Ball". Hình ảnh tác phẩm từng được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân hồi tháng 9/2022.

Trong bài đăng về tác phẩm này, một số người theo dõi mới đây đã để lại bình luận: "Da Nang city also has this one" (Tạm dịch: Có một tác phẩm tương tự ở Đà Nẵng). Một số tài khoản người Việt cũng đồng tình tác phẩm thiết kế ở Đà Nẵng đã đạo nhái tác phẩm "Cat With A Ball".

Sáng nay, Lee Sang Soo cũng đăng lại trên trang cá nhân hình ảnh tác phẩm của mình kèm dòng trạng thái "original" (chính chủ).

Trước thềm Tết Nguyên đán, linh vật mèo tại các tỉnh thành thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, linh vật mèo ở Đà Nẵng được nhận xét là có hình dáng độc đáo, mới lạ.

Tác phẩm trưng bày tại thành phố biển sao chép y nguyên thiết kế của tác giả người Hàn từ màu sắc đến hình dáng con mèo. Điểm khác duy nhất là thiếu quả bóng dưới chân.

Theo cập nhật mới nhất, nhà thiết kế Lee Sang Soo cho biết nghe được tin người đạo nhái đã tháo dỡ tác phẩm được trưng bày ở Đà Nẵng.

"Nếu thiết kế được tháo dỡ thì tôi không có ý kiến gì thêm", Lee Sang Soo chia sẻ.

Thiết kế này trước đó được đặt dưới chân cầu Rồng và không rõ tác giả là ai.