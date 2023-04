Linh Rin và Phillip Nguyễn hủy lễ cưới, tặng 1,5 tỷ đồng cho công nhân

Chiều 27/4, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng Linh Rin và Phillip Nguyễn đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng số tiền 1,5 tỷ đồng cho quỹ Vì người nghèo chia sẻ, hỗ trợ cho các gia đình chính sách khó khăn, công nhân thất nghiệp.

Số tiền 1,5 tỷ đồng gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn dành ủng hộ là kinh phí dự định tổ chức đám cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin. Sau khi tổ chức hôn lễ tại Philippines vào tháng 3 vừa qua, cặp đôi dự định tiếp tục tổ chức tiệc mừng ngày 21/4 tại TP.HCM.

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu diễn biến khó lường, tác động khó khăn đến kinh tế xã hội cả nước nói chung và thành phố nói riêng, gia đình chủ động hủy tiệc cưới.

Sau khi có sự thống nhất từ gia đình, Linh Rin và chồng quyết định trao tặng phần kinh phí tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM để cùng chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. "Đây là mong muốn và sự chia sẻ của gia đình, thể hiện trách nhiệm của chúng tôi đối với những hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM", đại diện gia đình chia sẻ.

Thay mặt gia đình, Linh Rin bày tỏ: “Đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi chia sẻ niềm hạnh phúc, trước đó chúng tôi cũng đã có một tổ chức lễ cưới ở Manila, Philippines. Khi dịch đã có dấu hiệu phức tạp, tôi cũng lo lắng và không muốn lễ cưới trở thành nơi phát tán dịch bệnh”.

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - chia sẻ: "Tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn hành động của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn, nhất là Phillip Nguyễn và Linh Rin đã đề cao ý thức vì cộng đồng, tránh tụ tập đông người trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp".

Linh Rin và doanh nhân Phillip Nguyễn công khai tình cảm vào tháng 8/2019. Đầu năm 2022, doanh nhân cầu hôn bạn gái, cả hai đính hôn tháng 5/2022.

Linh Rin sinh năm 1993, tên thật là Ngô Phương Linh, được biết tới khi tham gia nhiều cuộc thi như Miss teen (2010), The look (2017). Cô từng thử sức trong lĩnh vực ca nhạc và diễn xuất.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.