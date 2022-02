Lính Nga - Belarus tập trận cách biên giới Ukraine hơn 100 km

“Nếu muốn hòa bình, bạn phải chuẩn bị cho chiến tranh”, ông Aleksandr Volfovich, Thư ký quốc gia Hội đồng An ninh Belarus, tuyên bố sau buổi diễn tập hôm 19/2 ở vùng Brest, Belarus, theo New York Times. Ông khẳng định Belarus sẽ không giúp đỡ Nga tấn công Ukraine, và Nga cũng không cần làm điều đó. Ảnh: New York Times.