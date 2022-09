Linh cữu Hoàng thân Philip được đưa ra khỏi hầm mộ hoàng gia Anh

Linh cữu Hoàng thân Philip sẽ được đưa khỏi hầm mộ hoàng gia và sẽ đặt cạnh linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II khi gia đình tổ chức lễ an táng riêng tư vào tối 19/9.

Linh cữu Hoàng thân Philip đang nằm tại hầm mộ hoàng gia hơn một năm sau khi ông qua đời vào tháng 4/2021.

Sau nghi lễ vào lúc 16h, linh cữu nữ hoàng Anh sẽ tạm ở cùng phu quân trong Hầm mộ Hoàng gia.

Nhưng đến 19h, quan tài cả hai sẽ được đưa đến Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI để làm lễ an táng, được tổ chức riêng trong gia đình hoàng gia. Linh cữu nữ hoàng cùng phu quân sẽ an nghỉ tại đây.

Quan tài của nữ hoàng đã được chuẩn bị từ hơn 30 năm trước, với cùng một công ty đã làm quan tài cho phu quân Philip.

Nữ hoàng Elizabeth II ngồi một góc trong tang lễ Hoàng thân Philip hồi tháng 4/2021. Ảnh: AFP.

Trong nhiều thập niên, hầm mộ hoàng gia là nơi an nghỉ tạm thời của các thành viên hoàng gia trước khi chọn nơi an táng phù hợp. Thành viên hoàng gia đầu tiên được an táng tại đây là Công chúa Amelia, con gái út của Vua George III.

Việc linh cữu Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II được di chuyển đến khu tưởng niệm Vua George VI đã được lên kế hoạch từ trước.

Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI là một phần trong khu Nhà nguyện St. George. Đây cũng là nơi an nghỉ của cha, mẹ cố nữ hoàng Anh, cùng tro cốt em gái, Công chúa Margaret.

Công chúa Margaret là người không đi theo truyền thống, khi đã yêu cầu hỏa táng hài cốt của mình.