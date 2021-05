Lính bắn tỉa xuất hiện khi Nga duyệt binh Ngày Chiến thắng

Lễ duyệt binh mừng 76 năm đánh bại phát xít tại quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga có sự tham gia của hơn 12.000 binh sĩ và khoảng 200 khí tài hiện đại.

Theo Sputnik, lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng bắt đầu vào 10h sáng 9/5 (giờ địa phương), tức 14h theo giờ Việt Nam, tại quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga.

Lực lượng an ninh Nga triển khai nhiều nhóm bắn tỉa quanh khu vực quảng trường Đỏ để đảm bảo an ninh và an toàn cho sự kiện.

Đây là lần thứ 76 lễ duyệt binh được tổ chức nhằm kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô và phe Đồng minh trong Thế chiến thứ 2 trước chủ nghĩa phát xít.

Phát biểu ca ngợi cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố một phút tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ duyệt binh. Ảnh: RT.

"Đây không chỉ là chiến thắng của nhân dân Xô Viết và nước Nga hiện đại, mà còn là chiến thắng của mọi dân tộc trên thế giới trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại sự kiện.

Khép lại bài phát biểu, ông chủ Điện Kremlin nói: "Vinh quang cho những anh hùng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại". Đáp lời, hơn 12.000 binh sĩ tại lễ diễu binh hô lớn: "Ura". Tiếp đó là loạt đại bác cháo mừng trên nền quốc thiều Nga.

Trước bài phát biểu của Tổng thống Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình các lực lượng vũ trang Nga. Ông chúc mừng các binh sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng trước phát xít Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu duyệt đội hình duyệt binh. Ảnh: Reuters.

"Chúc mừng các đồng chí nhân dịp kỷ niệm lần thứ 76 chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại!", ông Shoigu nói và cũng nhận được tiếng “Ura” đồng thanh từ các binh sĩ.

Lễ duyệt binh năm nay được Tổng chỉ huy Lục quân Nga, Đại tướng Oleg Salyukov chỉ huy.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đầu tiên trong lịch sử nước Nga hiện đại được tổ chức vào năm 1995. Điện Kremlin thường mời các nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh hàng năm, nhưng năm nay Moscow bỏ qua truyền thống này. Năm ngoái, lễ duyệt binh bị buộc phải dời xuống ngày 24/6 do dịch Covid-19.

Lính bắn tỉa tại bức tường Điện Kremlin. Ảnh: Reuters.