Lĩnh 7 năm tù vì tổ chức cho BN1440 nhập cảnh trái phép

Hùng là người đã móc nối với Tài, Dính, Hập, Út để đón bệnh nhân mắc Covid-19 (BN1440) và những người khác nhập cảnh phép từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 24/5, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Phan Phi Hùng (42 tuổi, ngụ ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) mức án 7 năm tù về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Cùng tội này, các bị cáo Phạm Thanh Hập (26 tuổi), Trương Chí Tài (30 tuổi), Trang Văn Út (32 tuổi) và Lê Văn Dính (31 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) mỗi người bị phạt từ 2-5 năm tù.

Theo cáo trạng và lời khai của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm xác định Hùng là người đã móc nối với Tài, Dính, Hập, Út để đón bệnh nhân mắc Covid-19 (số 1440) và những người khác nhập cảnh phép từ Campuchia về Việt Nam. Các bị cáo cũng tổ chức xe đưa những người nhập cảnh trái phép về đến nhà khi có yêu cầu.

Phan Phi Hùng (giữa) với 4 đồng phạm. Ảnh: Tiến Tầm.

Chiều ngày 23/12/2020, Hùng được một người bên Campuchia gọi điện báo có 9 người muốn về Việt Nam vào hôm sau. Hùng điện thoại cho Tài, Dính, Hập, Út biết và kêu Út kiếm thêm một xe 7 chỗ để chở khách.

Sau khi nhận 9 khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam tại bến sông Bình Di vào rạng sáng 24/12/2020, Hùng sắp xếp cho Hập, Tài và Dính dùng xe máy chở về nhà của Hập. Tại đây, 6 người khách lên ôtô 7 chỗ đến tỉnh Long An và TP.HCM; 3 người còn lại Hùng tổ chức đưa về Cà Mau và TP.HCM.

Ngày 25/12/2020, Hùng được một người bên Campuchia đưa 6,5 triệu đồng. Bị cáo này lấy 1 triệu, đưa Út 4 triệu và Tài, Dính, Hập mỗi người 500.000 đồng.

Khi biết được 4/9 người nhập cảnh từ Campuchia mắc Covid-19, Hùng bỏ trốn lên Bình Dương. Cơ quan chức năng xác định 4 người nhiễm nCoV là các bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453. Ngày 1/1, nhóm của Hùng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam đến nay.

Tại tòa, Hùng với 4 đồng phạm đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và cam kết không tái phạm. Khi nói lời sau cùng, các bị cáo đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng.

Bệnh nhân 1440 ở cùng 2 phụ nữ mắc Covid-19 tại Malaysia. Sau khi anh này liên hệ, gia đình bỏ tiền để đưa thanh niên này về nước. Anh ta cùng người phụ nữ ở Đồng Tháp (bệnh nhân 1452) nhập cảnh trái phép qua khu vực cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang. Sau đó, họ đi chung xe 7 chỗ cùng một số người vượt biên trái phép khác. Nữ bệnh nhân 1452 về Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, còn bệnh nhân 1440 về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.