Lĩnh 5 năm tù vì chống phá Nhà nước

Nguyễn Như Phương (31 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Bi cáo Nguyễn Như Phương. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 26/12, TAND tỉnh An Giang phạt bị cáo Nguyễn Như Phương (31 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 5 năm tù về tội Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Theo cáo trạng, ngày 4/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang phát hiện 3 tài khoản Facebook đăng tải nhiều thông tin, tài liệu, hình ảnh, file âm thanh có nội dung xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Vụ việc sau đó được chuyển đến cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang. Theo kết quả điều tra xác minh, Phương đã tạo và sử dụng 5 tài khoản Facebook này.

Từ năm 2014, Phương thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Nhật Bản để du học, kinh doanh và đổi tên tài khoản “Nguyễn Phương” thành “Nguyễn Phương (Phương Hàng Nhật)”. Đầu năm 2016, Phương thường xuyên truy cập vào các tài khoản của những kẻ phản động để xem các video clip, hình ảnh, tài liệu, bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Bị cáo tham gia vào nhóm “NO U Sài Gòn” để cùng nhiều người chống đối tổ chức biểu tình, phát tán tài liệu có nội dung xấu.

Nhà chức trách xác định Phương sử dụng Facebook chia sẻ trực tiếp thông tin, hình ảnh hoặc tải các thông tin, hình ảnh trên mạng về điện thoại rồi viết thêm nội dung phản động, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước rồi đăng lên trang cá nhân.

Ngày 30/8, Phương bị Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giam điều tra liên quan đến vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong quá trình điều tra, ngày 29/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với Phương điều tra về tội Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.