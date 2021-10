Lĩnh 4 năm tù vì đưa 5 người xuất cảnh trái phép

Sau một ngày bỏ trốn vì bị cảnh sát phát hiện đưa 4 người xuất cảnh trái phép qua Campuchia, Quá tiếp tục thực hiện hành vi trái pháp luật và bị bắt quả tang.

Ngày 11/10, TAND tỉnh An Giang tuyên Nguyễn Văn Quá (38 tuổi, ngụ huyện An Phú) 4 năm tù về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Từ lời khai của 2 anh em bị cáo và cáo trạng của cơ quan công tố, HĐXX xác định ngày 10/10/2020, Quá với anh ruột Nguyễn Văn Phú được một người lạ mặt trả công 1,2 triệu đồng để đưa 4 người khách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khi đang thực hiện hành vi phạm tội, Quá và Phú bị Công an xã Khánh An phát hiện.

Nguyễn Văn Quá. Ảnh: Tiến Tầm.

Trong lúc người anh bị bắt, Quá đã kịp trốn thoát. Một ngày sau đó, bị cáo đến khu vực ấp An Khánh của xã Khánh An để giúp một người đàn ông vượt biên sang Campuchia thì bị tổ công tác của Công huyện An Phú bắt giữ.

Tại tòa, Quá thừa nhận hành vi phạm tội, xin HĐXX giảm án để sớm về với gia đình. Tuy nhiên, hành vi của Quá là nhiều lần nên cấp sơ thẩm tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe.

Đối với Phú, người này đã bị TAND huyện An Phú tuyên xử 18 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.