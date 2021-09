Lĩnh 12 tháng tù vì mạo danh cán bộ Bộ Công an

Khi đi xác minh nguồn gốc ôtô, Lý Quang Thái đã bị cảnh sát phát hiện mạo danh cán bộ Bộ Công an.

Ngày 29/9, TAND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, tuyên bị cáo Lý Quang Thái (42 tuổi, ở TP.HCM) 12 tháng tù về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Theo cáo trạng, chiều 28/12/2020, Thái đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang, xuất trình giấy giới thiệu do Bộ Công an cấp để liên hệ xác minh nguồn gốc một ôtô biển số An Giang.

Bị cáo (bên trái) tại phiên tòa. Ảnh: Tiến Tầm.

Thái được cán bộ trực ban hẹn đến 16h cùng ngày quay lại nhận kết quả trả lời. Phòng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện giấy giới thiệu trên là giả.

Chiều cùng ngày, Thái quay lại Phòng Cảnh sát giao thông và được Công an TP Long Xuyên mời về trụ sở làm việc. Kiểm tra trên người Thái, cảnh sát thu giữ nhiều giấy tờ giả.

Ngày 12/4, Thái bị khởi tố để điều tra. Quá trình điều tra và tại tòa, Thái khai nhận đã lên mạng nhờ làm giả số giấy tờ trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.