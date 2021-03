Lingard tỏa sáng giúp West Ham đánh bại Leeds

Tiền vệ sinh năm 1992 góp 1 bàn trong trận thắng 2-0 của West Ham trước Leeds ở vòng 27 Premier League rạng sáng 9/3.

West Ham kiên trì triển khai tấn công bên cánh trái, nơi Jesse Lingard thường xuyên xuất hiện. Đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 21. Lingard kiếm được một quả phạt đền, và cần đến 2 nhịp dứt điểm mới có thể đánh bại thủ môn Ilan Meslier.

Bàn mở tỷ số giúp tinh thần của West Ham lên cao. Chủ nhà tiếp tục gây sức ép và có bàn nhân đôi cách biệt chỉ 7 phút sau. Từ quả đá phạt góc của Aaron Creswell, Craig Dawson băng vào đánh đầu tung lưới Leeds. Nếu may mắn hơn, trung vệ số 15 đã có thể lập cú đúp bàn thắng bằng đầu ngay trong hiệp một. Phút bù giờ, anh bị cột từ chối một bàn thắng mười mươi.

Meslier chơi tốt, nhưng bất lực trước pha đá bồi của Lingard.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, nhiều CĐV sẽ nghĩ West Ham là đội chơi áp đảo. Tuy nhiên, những gì trên sân lại diễn ra ngược lại. Leeds sớm gây sức ép bằng tỷ lệ cầm bóng luôn được duy trì trên mức 60%. Đội khách sớm đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định Helder Costa đã việt vị trước khi đưa bóng đến vị trí của Tyler Roberts.

Lối chơi của Leeds không có nhiều sự thay đổi từ đầu mùa. Thầy trò HLV Marcelo Bielsa tấn công ồ ạt, nhưng lại tỏ ra non nớt trong những tình huống phòng ngự. Pha phạm lỗi của Luke Ayling với Lingard trong vùng cấm khiến thế trận đổi chiều. Sự chủ động chuyển sang cho West Ham. Chủ nhà tận dụng tối đa cơ hội từ những quả tạt từ hai biên, và những pha bóng cố định để sớm định đoạt trận đấu.

Lingard tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo West Han. Tiền vệ 29 tuổi đã có bàn thắng thứ 4 trong 6 lần ra sân gần nhất cho đội bóng London, thành tích bằng với những gì anh làm trong 38 trận khoác áo MU trước đó.

Leeds có phong độ thất thường với thất bại thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Hai CLB triển khai lối đá sở trường trong hiệp hai. Leeds cố gắng tìm bàn gỡ bằng những miếng đánh đầy tốc độ ở trung lộ, trong khi đó, West Ham chơi rình rập, chờ cơ hội tung đòn phản công. Trận đấu diễn ra với tiết tấu nhanh, và gần như không có bóng chết.

Thầy trò HLV Bielsa nỗ lực thi đấu với 14 lần dứt điểm, gấp gần 3 lần so với chủ nhà. Trong ngày may mắn quay lưng, "The Whites" không thể ghi bàn, ngay cả khi khung thành đối phương đã rộng mở.

3 điểm giành được trên sân nhà giúp West Ham tiếp tục bám đuổi top 4. Thầy trò HLV David Moyes có 48 điểm, kém Chelsea 2 điểm, nhưng chơi ít hơn một trận.