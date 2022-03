Lindsay Lohan tái xuất

Diễn viên "Mean Girls" thông báo đính hôn với bạn trai Bader Shammas đúng thời điểm ghi hình dự án mới, đánh dấu sự tái xuất của cô sau vài năm vắng bóng trên màn ảnh.

"Tôi không thể hạnh phúc hơn khi được làm việc trở lại", Lindsay Lohan chú thích trong bức ảnh hăng say lao động trên phim trường Falling for Christmas.

Lilo vào vai tiểu thư hư hỏng, được kế thừa khối tài sản khổng lồ từ việc kinh doanh khách sạn của gia đình. Trong kỳ nghỉ Giáng sinh, cô bị mất trí nhớ do tai nạn trượt tuyết và được người chủ nhà nghỉ điển trai (Chord Overstreet đóng) cùng con gái anh chăm sóc tận tình.

Falling for Christmas là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất mạnh mẽ của Lohan sau nhiều năm. Lần gần nhất cô xuất hiện trên màn ảnh rộng là trong Among the Shadows (2019) và The Canyons (2013).

Thấy Lohan trẻ đẹp và tươi tắn khi sánh vai Chord Overstreet trong phim, người hâm mộ không khỏi vui mừng. "Tôi vẫn luôn cầu nguyện và chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Hãy mạnh mẽ lên, đừng nghe những bình luận tiêu cực xung quanh bạn. Mong được xem tất cả những nội dung mới của bạn", một người hâm mộ viết.

"Tôi sẽ lấy lại niềm tin từ mọi người"

Ngày 3/2, Variety xác nhận Lindsay Lohan vừa chấp bút ký hợp đồng mới với Netflix. Hãng đảm bảo diễn viên 36 tuổi sẽ tham gia thêm hai dự án ngoài Falling for Christmas, tác phẩm lấy đề tài Giáng sinh dự kiến khởi chiếu cuối năm nay.

Giám đốc mảng phim độc lập của "gã khổng lồ trực tuyến", Christina Rogers, cho biết: "Rất vui khi tiếp tục hợp tác với cô ấy. Chúng tôi mong muốn mang hình ảnh Lindsay đến gần hơn nữa với khán giả khắp thế giới".

New York Post tin rằng Netflix đang dọn đường cho Lohan trở lại vị trí sao hạng A. Cuộc sống cá nhân đầy thăng trầm từng làm lu mờ sự nghiệp phim ảnh vốn đầy tiềm năng của nữ diễn viên, và bây giờ, đã đến lúc cô vực dậy.

Diễn xuất của Lohan đã được bảo chứng qua loạt phim ăn khách như Freaky Friday, Mean Girls, Confessions of a Teenage Drama Queen. Đã khá lâu mới tái xuất, song nữ diễn viên tỏ ra tự tin về cách biến hóa trên màn ảnh. Cô hy vọng được mọi người ủng hộ trong thời gian tới.

"Tôi sẵn sàng bước đi trên con đường mình chọn, chăm chỉ làm việc, tập trung vào mục tiêu chứng tỏ bản thân", Lohan trả lời phỏng vấn kênh OWN. Cô khẳng định: "Tôi sẽ lấy lại niềm tin của những người từng nghi ngờ khả năng của tôi. Chỉ cần giữ sự kiên định, chẳng có gì có thể ngăn cản được tôi".

Lindsay Lohan được khen đẹp, tươi tắn trong loạt ảnh gần đây. Ảnh: @lindsaylohan.

Cùng với Amanda Seyfried và Tina Fey, Lindsay Lohan nổi tiếng nhờ vai diễn cô nàng lắm chiêu trong Mean Girls. Rất nhiều lần cô bày tỏ khao khát được làm Cady Heron phiên bản trưởng thành, nếu series phim teen ăn khách năm nào sản xuất phần mới.

"Chúng tôi trò chuyện, thảo luận liên tục, đến mức ai cũng cảm nhận có một tình bạn tốt đang tồn tại. Thật tuyệt nếu chúng tôi tái ngộ nhau trong phim mới. Và hiển nhiên, tôi lấy làm vinh dự nếu được trở thành một phần của phim", Lohan bày tỏ khi trò chuyện qua Facetime với Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert và biên kịch Tina Fey của Mean Girls hồi tháng 9/2020.

Giữa chuỗi ngày không tham gia nghệ thuật, Lohan chủ yếu qua lại ở Dubai và Hy Lạp để quản lý chuỗi quán bar, resort. Vì dịch bệnh và các vấn đề khác chưa được giải quyết, cô buộc phải ngừng kinh doanh, đáp chuyến bay về Mỹ gầy dựng lại sự nghiệp.

Theo New York Post, "Nữ hoàng tuổi teen" hiện được đại diện và quản lý bởi công ty APA, Brecheen Feldman Breimer Silver & Thompson.

Hạnh phúc với những mối quan hệ hiện tại

Trong thời gian làm việc ở Dubai, Lindsay Lohan bén duyên với chàng trai làm trong lĩnh vực ngân hàng tên Bader Shammas. Anh được giới thiệu là trợ lý phó chủ tịch của Credit Suisse.

The Independent cho biết đôi uyên ương đã quen biết và yêu nhau từ năm 2014. Họ giữ kín chuyện tình này, cho đến ngày 28/11/2021, ngôi sao Mean Girls bất ngờ công bố thông tin đính hôn.

Cô đăng ảnh tình cảm bên người yêu, khoe khéo nhẫn kim cương và chú thích: "Tình yêu của em. Cuộc đời của em. Gia đình của em. Tương lai của em". Tin vui của Lohan gây bất ngờ cho bạn bè, người hâm mộ bởi cô không thường xuyên nhắc đến bạn trai. Lần duy nhất Lilo đăng ảnh với Shammas là vào tháng 2/2020 khi hai người tham dự lễ hội âm nhạc ở Dubai.

Lindsay Lohan bên chồng sắp cưới Bader Shammas. Ảnh: @lindsaylohan.

Bà Dina Lohan - mẹ Lohan - khen con rể chu đáo, tuyệt vời. Bà không thể chia sẻ sâu hơn về mối quan hệ của Lohan vì muốn giữ lại sự riêng tư cho con gái.

Shammas là người đàn ông thứ hai Lohan đính hôn. Cô từng qua lại với nhiều người nhưng chỉ đồng ý làm vợ triệu phú nước Nga Egor Tarabasov trong quá khứ.

Giờ đây, báo lá cải không còn nhắc đến Lilo với cụm từ "nhan sắc héo úa", "gương mặt cứng đờ" hay "già hơn tuổi". Lohan của hiện tại dành nhiều thời gian chăm sóc sắc đẹp và ngừng lạm dụng chất kích thích. Cô được khen tươi tắn hơn nhờ sống lạc quan và cười mỗi ngày.

Những mối quan hệ bạn bè tan vỡ của Lilo cũng dần được hàn gắn. Người hâm mộ rất lấy làm vui sướng khi Paris Hilton chủ động đề cập tên Lohan trong chương trình Watch What Happens Live. "Chúng tôi đã kết nối lại với nhau, bỏ qua hiềm khích. Cả hai đều đã trưởng thành. Tôi vừa kết hôn, còn cô ấy vừa đính hôn. Chúng tôi không giống như thời học cấp ba. Mọi thứ đã qua và giờ đây, tất cả đều ổn".

Lindsay Lohan cùng với Paris Hilton và Britney Spears bị gọi là "bộ ba gái hư" sau bức ảnh gượng gạo trong xe hơi năm 2006. Truyền thông gọi khoảnh khắc này là "Bimbo Summit" (tạm hiểu là cuộc gặp thượng đỉnh của 3 ngôi sao phù phiếm).

Và như một sự tình cờ, bức ảnh năm xưa đã thực sự là cột mốc đánh dấu những thay đổi trong cuộc đời và sự nghiệp của cả ba: Spears được tự do, Hilton kết hôn và Lohan đính hôn.

Paris Hilton, Britney Spears và Lindsay Lohan trong bức ảnh do paparazzi chụp trước khách sạn Beverly Hills năm 2006. Ảnh: X17online.

Dân mạng đã chia sẻ lại khoảnh khắc này vào tháng 11/2021, khi Lohan vừa thông báo tin sắp cưới. Có người đã viết rằng: "Ba cô gái sóng gió năm nào rồi cũng được bình yên".