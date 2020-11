Lindsay Lohan sau 16 năm đóng 'Mean Girls'

16 năm sau thành công của "Mean Girls", Lindsay Lohan sa đà vào lối sống nghiện ngập nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt với bạn diễn.

Trong tập podcast Listen to Me mới nhất, Lindsay Lohan chia sẻ về chuyện tái ngộ bạn diễn Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert và biên kịch Tina Fey của phim Mean Girls hồi tháng 9.

Khi đó, do dịch Covid-19 nên các sao trò chuyện trực tuyến với nhau. Họ ở phòng riêng và ôn lại kỷ niệm xưa qua màn hình vi tính.

Ngôi sao 34 tuổi nói với người xem về tin sản xuất phần phim tiếp theo: "Tôi biết rằng dàn cast cũ sẽ tham gia nhưng chưa nắm chính xác bất cứ điều gì về dự án mới. Và hiển nhiên, tôi rất vinh dự nếu được trở thành một phần của phim".

Lindsay Lohan vẫn giữ quan hệ tốt với các sao Mean Girls. Ảnh: Daily Mail.

Lohan cảm giác cô và các sao Mean Girls rất thấu hiểu nhau khi đã trải qua khoảng thời gian dài làm việc cùng nhau. Cô nói bản thân sẽ rất vui nếu sớm được gặp lại mọi người.

"Chúng tôi trò chuyện, thảo luận liên tục trong nhiều năm, đến mức ai cũng cảm nhận có một tình bạn tốt đang tồn tại. Thật sự tuyệt vời", nữ diễn viên chia sẻ.

Trong buổi trò chuyện qua FaceTime, Linsay Lohan cũng bày tỏ mong muốn đóng lại vai Cady Heron.

Năm 2004, đạo diễn Mark Waters trình làng loạt phim truyền hình tuổi teen mang tựa đề Mean Girls - Những cô nàng xấu tính. Trong phim, Lindsay Lohan đóng vai Cady Heron, một cô gái 16 tuổi vừa nhập học trường North Shore.

Tại ngôi trường này, Heron trở thành đối tượng bắt nạt của nhóm nữ sinh do Regina (Rachel McAdams) cầm đầu. Nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra, khi Heron tìm cách đối phó những chiêu trò của nhóm Regina.

Series mang về doanh thu gần 130 triệu USD toàn cầu cùng hàng loạt đề cử, giải thưởng tại Teen Choice Awards, MTV Movie Awards, People's Choice Awards, WGA Award. Mean Girls đồng thời đưa tên tuổi Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert đến gần với khán giả.

Dàn sao Mean Girls thay đổi sau 16 năm. Ảnh: Daily Mail.

Sau 16 năm, cuộc sống và sự nghiệp của các sao thay đổi nhiều. Trong khi Lindsay Lohan nỗ lực xóa bỏ hình tượng xấu, vượt qua nghiện ngập, Amanda Seyfried có gia đình hạnh phúc và Tina Fey thành danh trong vai trò nhà sản xuất.