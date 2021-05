Lindsay Lohan đóng vai tiểu thư hư hỏng

Nữ diễn viên sẽ hóa thân thành một tiểu thư được thừa kế khối tài sản kếch xù.

Fox News đưa tin đại diện của Lindsay Lohan xác nhận nữ diễn viên sẽ góp mặt trong dự án phim hài, tình cảm lấy chủ đề Giáng sinh của Netflix. Ngày 25/5, trên Twitter, Netflix đã thông tin thêm về vai của nữ diễn viên 34 tuổi.

Hình ảnh Lindsay Lohan được Netflix đăng trải trên Twitter hôm 25/5. Ảnh: Netflix.

Lohan sẽ thủ vai một tiểu thư hư hỏng, được thừa kế khối tài sản kếch xù từ việc kinh doanh khách sạn. Cô cũng vừa đính hôn.

Trong kỳ nghỉ Giáng sinh, cô bị mất trí nhớ do tai nạn trượt tuyết và được người chủ nhà nghỉ điển trai cùng con gái anh chăm sóc tận tình.

Netflix chưa công bố thông tin chi tiết về dàn diễn viên hay ngày ra mắt tác phẩm. Phim dự kiến khởi quay vào tháng 11.

Dự án có sự góp mặt của Janeen Damian trong vai trò đạo diễn. Bà cũng hợp tác xây dựng kịch bản phim với Michael Damian, Jeff Bonnett and Ron Oliver.

Đây là dự án phim mới của Lindsay Lohan sau thời gian ở ẩn. Lần xuất hiện mới nhất của Lohan trên màn ảnh rộng là trong Among the Shadows (2019) và The Canyons (2013).

Ở lĩnh vực truyền hình, nữ diễn viên vào vai khách mời trong một số series như Eastbound & Down, 2 Broke Girls và Devil May Care. Năm 2018, Lohan đóng chính trong series Sick Note với Nick Frost và Rupert Grint.