Lindsay Lohan có được tha thứ?

Sau nhiều năm thăng trầm vì đời tư tai tiếng, Lindsay Lohan trở lại với bộ phim mới. Sao nhí một thời mong muốn lấy lại hào quang vốn có.

"Lindsay Lohan đã trở lại", New York Post mở đầu bài viết về ngôi sao nhí nổi tiếng một thời.

Ở đỉnh cao danh vọng, cô xuất hiện khắp các mặt báo. Sau nhiều năm vắng bóng và bị Hollywood bỏ quên, Lindsay Lohan trở lại diễn xuất vào năm 2022 với bộ phim rom-com của Netflix.

Hiện, ngôi sao 34 tuổi sống ở Dubai với bạn trai doanh nhân. Nữ diễn viên cũng dành nhiều năm tập trung vào kinh doanh ở Hy Lạp. Khi trở lại, cơ hội được đón nhận của Lindsay Lohan rất cao. Song, truyền thông thắc mắc lý do nữ diễn viên chọn cách quay lại ở thời điểm này.

“Tại sao cô ấy lại đánh đổi sự bình yên, thoải mái trong kinh doanh để trở về với Hollywood - nơi cô bị đối xử tàn nhẫn?”, New York Post đặt câu hỏi.

Vai tiểu thư hư hỏng trong vai diễn mới sẽ đưa Lindsay Lohan trở lại. Ảnh: Variety.

Nạn nhân của truyền thông

Ngày nay, truyền thông đã vị tha hơn với sao nhí. Những ngôi sao nổi tiếng từng bị báo chí đối xử tệ cách đây 20 năm như Britney Spears, Paris Hilton, Jessica Simpson và Monica Lewinsky được thông cảm hơn. Công chúng bắt đầu cảm nhận được khó khăn và hiểu hoàn cảnh của họ.

Lindsay Lohan không là ngoại lệ.

Theo lời người bạn cũ, Lindsay Lohan trước đây luôn bị các tay săn ảnh lợi dụng và xem là con mồi. “Cô ấy luôn bị theo dõi. Bạn bè không dám can thiệp. Không ai hướng dẫn Lohan đi đúng hướng”, người này nói với New York Post.

Lindsay Lohan bắt đầu làm người mẫu, chạm ngõ diễn xuất từ năm 11 tuổi. Sau khi đóng vai cặp song sinh trong The Parent Trap cùng Dennis Quaid và Natasha Richardson, khả năng của nữ diễn viên được công nhận. Danh xưng sao nhí đến với Lindsay Lohan từ lúc đó.

Michael Lohan - cha của nữ diễn viên - hồi tưởng về việc đưa cô đến buổi thử vai và phát hiện tài năng của con gái. “Khi Lindsay còn nhỏ, vợ tôi muốn con gái làm người mẫu. Lúc lên tám, con bé được xuất hiện trong Another World. Đến khi dẫn con gái đến thử vai trong The Parent Trap, tôi biết con mình sẽ nổi tiếng”, Michael nói với New York Post.

“Tôi đứng sau máy quay theo dõi con diễn cảnh cãi nhau. Không thể tin con mình làm được”, ông hồi tưởng.

2007-2012 là giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời Lindsay Lohan. Ảnh: AP.

Từ đó, sự nghiệp diễn xuất của Lohan cất cánh.

Năm 2003, cô đóng vai chính trong Freaky Friday với Jamie Lee Curtis. Một năm sau, Lindsay Lohan giành được vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp. Cady Heron của Mean Girls đến giờ vẫn là nhân vật kinh điển của dòng phim hài.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng nhanh chóng khiến cuộc đời Lindsay Lohan thay đổi theo hướng tiêu cực.

Người bạn của Lohan cho biết mọi thứ làm cuộc sống của cô thay đổi khi hào quang ập đến. “Lindsay không thể chống lại sự nổi tiếng từ sau Freaky Friday. Chúng tôi chứng kiến sự thăng trầm của cô ấy. Lohan thậm chí không thể tận hưởng trọn vẹn một đêm vui vẻ bên người thân, không thể hẹn hò đàng hoàng, thay vào đó là giữ sức nóng với truyền thông. Cuộc sống đó quá khó khăn”, người này kể.

Từ đó, Lindsay Lohan liên tục tụt dốc. Năm 2007, cô hai lần bị kết tội lái xe trong tình trạng say rượu, một lần sử dụng ma túy, ba lần đi cai nghiện và phải ngồi tù 84 phút. Trong 5 năm từ 2007-2012, nữ diễn viên hầu tòa hơn 20 lần để đối mặt với các cáo buộc lạm dụng chất kích thích.

Dina Lohan - mẹ của nữ diễn viên - nói với New York Post: “Thời điểm Lindsay nổi tiếng, những cô gái như con tôi luôn là mục tiêu của truyền thông. Họ không thể nào thoát khỏi các tay săn ảnh, bị theo dõi 24/7 và bị công kích mọi lúc mọi nơi. Điều đó hoàn toàn có thể hủy hoại sự nghiệp của những đứa trẻ. Nhìn lại mới thấy họ phải chịu sự khủng khiếp đến mức nào”, bà nói.

Sau nhiều năm bị paparazzi săn đuổi, chống chọi với chứng nghiện ngập, Lohan gần như rút lui khỏi diễn xuất vào đầu những năm 2010. Cô ra nước ngoài sinh sống, chủ yếu dành thời gian sống giữa UAE và châu Âu. Ở Dubai, cô điều hành công ty thời trang riêng mang tên Lily Baker Jewels.

Với chuyên gia truyền thông, những người biết và theo dõi sự nghiệp của Lindsay Lohan, họ cho rằng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi ngành. “Có nhiều thứ không thể thay đổi được. Sự kỳ thị ở Hollywood không thể tránh khỏi”, chuyên gia giấu tên nói với New York Post.

Nói về hào quang vụt tắt, Lindsay nói rằng mọi thứ đều có lý do của nó. “Tôi không hối tiếc về cuộc sống. Tôi thừa nhận việc từng mắc sai lầm. Tôi sẽ không hối hận, thay vào đó sẽ thay đổi vì học được nhiều thứ”, Lohan chia sẻ.

Lindsay Lohan sẽ lấy lại hào quang?

Trong những năm gần đây, nữ diễn viên hạn chế đóng phim, mặc cho các nhà phê bình cho rằng Lohan vẫn giữ phong độ diễn xuất qua các phim như The Canyons (2013), Speed-the-Plow (2014), phim hài Sick Note (2018), show thực tế Lindsay Lohan's Beach Club (2019)...

Năm 2019, Lindsay Lohan xuất hiện trong chương trình cuối năm của CNN. Sao phim Mean Girls nói với MC Anderson Cooper và Andy Cohen rằng cô muốn trở lại Mỹ và bắt đầu quay phim lần nữa, làm việc chăm chỉ, lấy lại hào quang vốn có và chia sẻ thành quả với gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên, việc lấy lại hào quang của Lindsay Lohan gặp khó khăn vì đại dịch ập đến.

Theo Fox News, tháng 11 năm nay, nữ diễn viên quay dự án mới của Netflix. Bộ phim được mô tả là giống với phim hài Overboard (1987) của Goldie Hawn.

Trong phim, cô được chọn vào vai tiểu thư hư hỏng, thừa kế khách sạn sau khi mới kết hôn. Nhân vật bị mất trí nhớ sau tai nạn trượt tuyết.

Ngoài đời thực, nữ diễn viên hiện giữ thái độ vui vẻ, chia sẻ những điều tích cực về cuộc sống. Cô thường hoài niệm về Mean Girls, tỏ lòng kính trọng về Richardson - đồng nghiệp đóng phim chung với Lindsay Lohan, qua đời năm 2009 vì tai nạn trượt tuyết.

Lindsay Lohan sẵn sàng trở lại. Ảnh: @lindsaylohan.

Nguồn tin của New York Post cho biết Lindsay Lohan đang học cách bỏ qua quá khứ, tận hưởng cuộc sống hiện tại và tập trung phát triển sự nghiệp.

Dina Lohan - người vừa là mẹ kiêm quản lý của nữ diễn viên - cho biết con gái bà đã 34 tuổi, đủ trưởng thành để biết những tốt xấu trong cuộc sống. “Con tôi từng tâm sự rằng ‘Mẹ ơi con đã sẵn sàng để đóng phim trở lại. Con muốn làm những điều khiến mình hạnh phúc’. Lindsay cũng muốn làm đạo diễn”, bà Dina tự hào nói về con gái.

Cha của Lohan lại cho rằng con gái ông bị soi xét khắt khe hơn những ngôi sao cùng thời. Lindsay Lohan không mắc sai lầm lớn đến nỗi bị đối xử tệ. “Tôi thực sự tự hào về Lindsay, nhất là trong sự nghiệp. Tôi hy vọng ngành công nghiệp điện ảnh đón nhận con tôi và xem con bé là một trong những nữ diễn viên tài năng của Hollywood”, ông nói.

Michael Lohan cho rằng truyền thông đã nhiều lần tha thứ cho diễn viên khác - những người chịu scandal, vấp ngã nhiều hơn con ông. Lohan luôn mong muốn một ngày con gái được đón nhận vì tài năng, những gì Lohan cống hiến cho nền công nghiệp điện ảnh.

Người bạn cũ của Lindsay Lohan thừa nhận cô bạn của mình đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng thực tế cô bị truyền thông "đẩy vào" chứ không cố tình đi vào hang sư tử.

“Tôi đang chuẩn bị đón nhận sự trở lại của Lohan. Cô ấy không nên bị đánh giá vì những sai lầm trong quá khứ. Ngay cả tôi, bạn hay những người ngoài kia cũng thế. Tha thứ là cách làm nhân đạo”, người bạn nói thêm với New York Post.