Lily-Rose Depp phá hỏng sự nghiệp

Khán giả của Lily-Rose Depp lo lắng sự nghiệp và hình ảnh của nữ diễn viên bị phá hỏng sau khi bộ phim "The Idol" phát sóng.

"Những cảnh này sẽ phá vỡ sự nghiệp đang lên của Lily-Rose Depp"; "Tôi thất vọng khi cảnh bạn lộ ngực trong 3-5 phút đầu tiên"; "Lily là cô gái đáng yêu. Không hiểu sao lại có thể chọn vai diễn trong The Idol"; "Cảnh vũ đạo gợi dục của Lily trong phim khiến tôi bị sốc".. là một số trong hơn 3.000 bình luận để lại trên trang cá nhân của Lily-Rose Depp sau khi tập đầu tiên của The Idol phát sóng, theo Page Six.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khán giả của Lily-Rose Depp lo ngại hình ảnh và sự nghiệp nữ diễn viên bị ảnh hưởng bởi bộ phim của Sam Levinson, đặc biệt là sau những cảnh khỏa thân, vũ đạo phản cảm.

The Idol vấp phải chỉ trích từ khi ra mắt. Ảnh: HBO.

Tuy nhiên, theo Page Six, Lily-Rose Depp tỏ ra không bận tâm vì những phản ứng trái chiều xoay quanh bộ phim. "Với tôi, phong cách của Jocelyn là cách để cô ấy thể hiện và truyền tải thông điệp của bản thân tới mọi người. Tôi nghĩ rằng việc Jocelyn khỏa thân đã phản ánh tính cách nhân vật chân thực và giàu cảm xúc", nữ diễn viên nói lý do nhận lời đóng những cảnh nóng trong phim.

Lily-Rose Depp cũng từng lên tiếng để bảo vệ đạo diễn khi người này bị chỉ trích.

"Trong suốt quá trình sản xuất, nhóm sáng tạo đã cam kết tạo ra một môi trường làm việc an toàn, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Năm ngoái, nhóm đã thực hiện những thay đổi hướng đến lợi ích tốt nhất cho nhà sản xuất, dàn diễn viên và đoàn làm phim", cô nói.

Trong tập đầu tiên của The Idol, ngôi sao nhạc pop Jocelyn (Lily-Rose Depp) có kế hoạch hoạt động trở lại sau thời gian im ắng vì cái chết của mẹ cô. Khi chuẩn bị chụp ảnh bìa album, Jocelyn gặp Tedros (The Weeknd). Họ gặp nhau tại một buổi chụp ảnh khỏa thân và bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Sau đó cả hai có nhiều hình ảnh thân mật, táo bạo.

The Idol nhận phản ứng tiêu cực từ giới chuyên môn và khán giả. Tờ Rolling Stone thẳng thắn chỉ trích The Idol vì đầy rẫy yếu tố bạo lực và khiêu dâm. Trong khi đó, New York Times gọi bộ phim là "50 sắc thái của Tesfaye" (tên thật của The Weeknd), thậm chí so sánh nội dung tác phẩm với trang web khiêu dâm.