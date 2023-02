Lily James táo bạo với mốt lộ nội y

Tại thảm đỏ buổi ra mắt phim What's Love Got to Do With It?, Lily James khoác lên mình mẫu váy màu xanh lá. Thiết kế làm từ chất liệu xuyên thấu có màu sắc nổi bật cùng chi tiết corset gợi cảm. Bên cạnh đó, cô bắt kịp xu hướng mặc váy lộ nội y. Ảnh: Wire Image.