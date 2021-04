Lily James hạnh phúc bên bạn trai mới sau scandal ngoại tình

Nửa năm sau bê bối ngoại tình với Dominic West, Lily James đã có bạn trai mới. Người yêu hiện tại của cô cũng làm trong giới nghệ thuật.

Ngày 3/4, Daily Mail đưa tin Lily James đang hẹn hò rocker Michael Shuman. Người đẹp Cinderella về ra mắt bố mẹ bạn trai Los Angeles, Mỹ. Cả hai có nhiều cử chỉ thân mật trong loạt ảnh do paparazzi ghi lại.

Theo nguồn tin, bộ đôi tay trong tay hạnh phúc. Nữ diễn viên còn chuẩn bị một giỏ hoa và tấm thiệp để tặng gia đình nửa kia.

Lily James hạnh phúc bên tình mới sau scandal ngoại tình. Ảnh: Daily Mail.

Michael Shuman là người đàn ông đầu tiên Lily James công khai yêu sau nửa năm xảy ra vụ scandal cô ngoại tình với Dominic West. Vào tháng 10/2020, giới showbiz chấn động trước loạt hình dan díu giữa James và đàn anh hơn 20 tuổi.

Họ đã ở hai đêm cùng nhau tại khách sạn hạng sang Hotel De La Ville và không có ý định giấu giếm chuyện yêu đương. Các bức hình cả hai ôm nhau ở sân bay trước khi đến Italy cũng đượcđăng tải.

Sự nghiệp Lily James gặp bấp bênh sau bê bối. Cô phải hủy hàng loạt buổi quay hình.

Đến tháng 2, James mới rục rịch trở lại truyền thông. Cô gặp và quen biết người yêu hiện tại khi đóng chung phim What's Love Got To Do With It? tại Suffolk, Anh. Người đẹp bỏ ngoài tai những lời chỉ trích "tiểu tam", "kẻ cướp chồng người".

Bạn trai hiện tại của James tên đầy đủ Michael Jay Shuman, còn được gọi là Mikey Shoes, sinh năm 1985. Anh là nhạc sĩ người Mỹ được biết đến nhiều nhất khi chơi bass trong ban nhạc rock Queens of the Stone Age. Shuman cũng hát, chơi guitar và nhiều nhạc cụ khác trong nhóm Mini Mansions.