Lily Collins phá vỡ hình tượng Bạch Tuyết?

Ngày 23/2, The Sun đưa tin về bức ảnh thu hút sự chú ý của Lily Collins. Ở hình ảnh mới nhất, nữ chính Emily in Paris gợi cảm, táo bạo hơn hẳn khi diện bikini màu nude và tạo dáng e ấp. Đây cũng là lần trở lại của cô sau khi nhận được đề cử giải Diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình dài tập (Emily in Paris) ở giải Quả cầu vàng 2021.