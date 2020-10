Lily Collins - mỹ nhân luôn bị chê nhạt

Tuy được so sánh với minh tinh huyền thoại Audrey Hepburn nhưng diễn xuất của Lily Collins chưa tiến bộ rõ rệt, bộ phim "Emily in Paris" gần đây là ví dụ điển hình.

CHÂN DUNG

Emily in Paris đang là bộ phim nằm trong danh sách thịnh hành của Netflix Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Lily Collins sau khi đính hôn với nhà làm phim Charlie McDowell.

Là con gái của danh ca Phil Collins, sự nghiệp của diễn viên sinh năm 1989 gặp nhiều thuận lợi. Vì vậy, không ít lần Collins bị đánh giá là diễn không ấn tượng, được đỡ đầu mới thăng tiến nghề nghiệp...

Hiện tại, diễn xuất của Lily Collins vẫn còn nhiều tranh cãi, cách chọn kịch bản của sao nữ 31 tuổi cũng gặp nhiều vấn đề. Song, nhan sắc lại đang là lợi thế giúp cô gây ấn tượng trên màn ảnh.

Emily in Paris là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Emily in Paris chưa chứng minh được thực lực về diễn xuất của Lily Collins. Ảnh: Netflix.

Emily in Paris - đẹp nhưng nhạt

Emily in Paris kể lại câu chuyện của Emily Cooper (Lily Collins đóng chính), cô gái trẻ 20 tuổi người Mỹ có cơ hội chuyển đến Paris, Pháp làm việc trong ngành truyền thông tại công ty thời trang lớn.

Nơi xứ lạ quê người, Emily Cooper phải đối mặt với nhiều thứ phức tạp như sự khác biệt văn hóa, lối sống, chuyện kỳ thị của những chuyên gia đầu ngành với cô gái không biết tiếng Pháp...

Nhìn ở góc độ tích cực, phim thành công khi giới thiệu cho khán giả văn hóa Pháp như làm việc từ 10 giờ sáng, quan điểm "làm việc để sống, không sống để làm việc", gout thời trang tinh tế ở kinh đô thời trang Paris...

Song, nếu là người yêu thích phim thời trang, bộ phim có phần lỗi thời, đặc biệt là ở cốt truyện nhàm chán, thiếu kịch tính, ngôn tình hóa mọi thứ. Nhìn tổng quan, Emily in Paris mang dáng dấp - nhưng không thể sánh bằng - The Devil Wear Prada (tựa Việt Yêu nữ thích hàng hiệu) từ 14 năm trước.

Vai diễn của Lily Collins trong phim lộng lẫy nhưng không đồng nghĩa với việc đây là bộ phim hay. Ảnh: E! Online.

Với The Devil Wear Prada, Anne Hathaway từng khắc họa rõ nét hình ảnh từ nhà báo trẻ Andy mù tịt thời trang đến trợ lý tổng biên tập thành công nhất nước Mỹ Miranda Priestly (Meryl Streep đóng).

Phim cũng tái hiện hơi thở của New York, một trong những kinh đô thời trang hàng đầu thế giới. Nói như The New York Times, phim đã mang lại nhịp sống của người làm thời trang đến khán giả đại chúng một cách kịch tính nhưng không gượng ép.

Trở lại lại với Emily in Paris, cũng là câu chuyện về thời trang đẹp, lộng lẫy nhưng hoàn toàn nhạt bởi nét diễn chưa thực sự tiến bộ và tạo dấu ấn của Lily Collins, kèm theo đó là cốt truyện nhiều vấn đề.

Bộ phim bị chê ngôn tình hóa nghề marketing, nội dung quá quen thuộc: Nữ chính chia tay người yêu ở Mỹ, sống độc thân ở Paris, Pháp, tìm được người yêu giữa kinh đô thời trang hoa lệ, luôn có hội chị em ở bên... Mọi việc đến với Emily một cách thuận lợi đến khó tin.

Lily Collins đẹp thôi là đủ?

Kể từ khi phát sóng, bộ phim lấy bối cảnh về nước Pháp vấp phải tranh cãi, nhiều tình tiết phi lý đến nỗi bị khán giả Pháp chỉ trích thiếu tôn trọng, thậm chí bị nói vô lý như tác phẩm dành cho trẻ em.

Trong phim, Lily Collins thể hiện hình tượng cô gái 20 tuổi trẻ trung, ngoài đời cô đã bước sang tuổi 31 và chuẩn bị kết hôn với nhà làm phim Charlie McDowell.

Lật lại quá khứ của nữ diễn viên, không ít lần cô khiến khán giả xuýt xoa vì nhan sắc nổi bật. Zimbio từng đưa Lily Collins vào danh sách sao nữ thế hệ mới có ngoại hình sánh với minh tinh Hollywood xưa.

Sao phim Love, Rosie từng được ví là bản sao của minh tinh Audrey Hepburn bởi đều có gương mặt nhỏ nhắn, nụ cười thu hút.

Lily Collins nhiều lần được so sánh với minh tinh huyền thoại Audrey Hepburn. Ảnh: Getty.

Trong một diễn đàn phim, từng có người bình luận rằng khó tìm được "góc chết" của Collins trong Mirror, Mirror dù bất chợt bấm dừng phim.

"Vẻ đẹp không góc chết" là câu nói khán giả thường dùng để nói về Lily Collins. Từ sau khi nổi tiếng với vai Bạch Tuyết, không ít lần truyền thông dùng lời khen ngợi và xếp cô vào danh sách sao nữ có nhan sắc nổi bật.

The Daily Telegraph từng khẳng định nữ diễn viên có nụ cười của Audrey Hepburn và đôi mày cá tính của Liam Gallagher. Xuất hiện tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2017, cô được ví là Audrey Hepburn thế kỷ 21 vì để kiểu tóc giống với minh tinh huyền thoại. Kiểu trang điểm và chiếc váy nổi bật của Zuhair Murad cũng giúp cô vào danh sách 10 ngôi sao đẹp nhất xuất hiện tại lễ trao giải.

Gần đây, khi Emily in Paris được chú ý, Lily Collins được người hâm mộ khen ngợi nhiều vì nhan sắc qua nhiều năm vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, điều này lại đặt ra câu hỏi Lily Collins chỉ đẹp thôi liệu có đủ?

Emily in Paris gặp nhiều vấn đề về khâu kịch bản, nhiều tình tiết vô lý đến dễ dãi. Không đến mức bị gọi là bình hoa di động nhưng nét diễn của Lily Collins qua nhiều năm không có quá nhiều sự thay đổi, từ Mirror, Mirror đến Okja hay gần đây là Emily in Paris.

Variety cho rằng vai diễn của Lily Collins trong phim mới không bứt phá và không gây ấn tượng. New Zealand Herald khẳng định "chỉ có nét quyến rũ giúp cô ấy được yêu mến", còn bộ phim quá nhạt nhòa.

The Guardian lại cho rằng sao nữ 31 tuổi chỉ có màn trình diễn dễ chịu trong bộ phim có khá nhiều chi tiết phi lý. Điều này càng khẳng định Lily Collins khá hời hợt trong việc lựa chọn kịch bản, nhất là khi các nhà phê bình Pháp chỉ trích nhiều tình tiết ngớ ngẩn liên quan đến nhân vật Emily.

Tuổi 31 của Lily Collins

Hôm 15/10, Vogue đăng video hướng dẫn làm đẹp của Lily Collins. Nữ diễn viên từng vào danh sách sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2012, theo People tự tin để mặt mộc ở tuổi 31.

Người đẹp gần đây khoe hạnh phúc sau khi được bạn trai cầu hôn. Xuất hiện trong talk show mới của Drew Barrymore, sao nữ 31 tuổi lần đầu chia sẻ nhiều về hôn phu và việc đính hôn.

"Giờ tôi chính thức là hôn thê của Charlie", nữ diễn viên nói trong vui vẻ, kèm theo hành động khoe nhẫn kim cương ở ngón áp út.

Sao phim Emily in Paris trẻ trung và viên mãn ở tuổi 31. Ảnh: Instagram, Getty.

Lily Collins và nhà làm phim Charlie McDowell quen nhau từ năm 2019. Sau vài tháng hẹn hò, họ quyết định tiến đến hôn nhân. Bạn trai đã quỳ gối cầu hôn, đeo nhẫn kim cương cho nữ diễn viên trong chuyến nghỉ mát ở Arizona.

Business Insider cho biết nhẫn đính hôn của Lily Collins có gắn kim cương trị giá khoảng 75.000- 100.000 USD , được chế tác bởi nhà kim hoàn nổi tiếng Irene Neuwirth.

Theo Apeksha Kothari, giám đốc điều hành công ty kim cương nổi tiếng Rare Carat, nói nhẫn của sao nữ 31 tuổi nặng từ 3-4 carat, có thể nhìn xuyên thấu khi soi dưới ánh nắng mặt trời.

Khi được Barrymore hỏi về tính cách của hôn phu, Lily Collins khẳng định McDowell là người đáng yêu và tốt bụng. "Tôi là người may mắn và hạnh phúc nhất. Tôi biết ơn vì điều này", nàng Bạch Tuyết nói trong talk show.

Ở tuổi 31, "ngôi sao đẹp không góc chết" có tình yêu viên mãn và bày tỏ sự hài lòng về người đàn ông của mình.