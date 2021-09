Lily Collins: 'Đừng chỉ đăng những bức ảnh đã qua chỉnh sửa'

Lily Collins - nữ chính "Emily in Paris" - khuyên mọi người đừng chỉ đăng những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, mà hãy sống thật trên mạng xã hội.

South China Morning Post đăng bài phỏng vấn diễn viên Lily Collins. Jacqueline Tsang, tác giả bài viết, đã trò chuyện với Collins qua Zoom và thổ lộ rằng chồng mình là "fan cứng" của nữ chính Emily in Paris.

Ngôi sao người Anh hiện không xa lạ với những cuộc phỏng vấn trực tuyến.

Lily Collins đã thực hiện hàng chục buổi phỏng vấn qua màn hình máy tính. Ảnh: South China Morning Post.

"Tôi đã giao tiếp với nhà báo từ phòng khách, nhà bếp, cho đến phòng ngủ chỉ bằng điện thoại hoặc máy tính. Tôi tìm tòi nhiều phần mềm trò chuyện khác nhau và giữ liên lạc với mọi người suốt mùa này", Lily Collins chia sẻ.

"Nên sống thật trên mạng xã hội"

Lily Collins tập trung vào sự kết nối và giữ gìn hạnh phúc trong giai đoạn khó khăn này. Minh tinh chỉ ra khía cạnh tuyệt vời mà mạng xã hội mang lại, thay vì bề nổi tồi tệ của nó mà cộng đồng thường nhắc tới.

Cô nói: "Sẽ luôn có người lan truyền tin tiêu cực, nhưng quan trọng là đừng để điều đó làm vẩn đục tâm hồn bạn, làm vẩn đục sự tích cực có thể giúp chúng ta kết nối với người khác trên mạng".

Khi đọc bất kỳ dòng tweet nào, Collins luôn tưởng tượng bản thân đã chứng kiến cảnh người viết trải qua nỗi buồn hoặc niềm vui ra sao, để từ đó chạm đến sự đồng điệu cảm xúc và hiểu lý do họ bày tỏ như vậy.

Minh tinh tin rằng khi thấu hiểu nguồn cội gốc rễ vấn đề, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và không còn chỗ cho sự tiêu cực.

Với Collins, cởi mở và trung thực là chìa khóa giúp chúng ta gỡ rối khúc mắc khi dùng mạng xã hội. "Hãy thể hiện khía cạnh chân thành nhất của bản thân, đừng chỉ đăng những bức ảnh đã qua chỉnh sửa", diễn viên quan điểm.

Lily Collins không sợ dùng mạng xã hội như nhiều người nổi tiếng khác. Ảnh: South China Morning Post.

Ở tuổi 32 - độ tuổi được cho là trưởng thành, Collins hiểu được giá trị cuộc sống từ những khoảnh khắc đời thường nhất, như là khoảnh khắc yên bình bên chồng sắp cưới và chú chó cưng, niềm vui khi được mẹ chăm sóc... Theo cô, mọi người nên chia sẻ hình ảnh tương tự để lan tỏa năng lượng tích cực.

Tuy nhiên, sau nhiều năm nhìn đời qua lăng kính mạng xã hội, Collins nhận thấy sự kỳ thị xung quanh việc ai đó yêu cầu giúp đỡ hoặc bày tỏ nỗi bất an, sợ hãi.

Nữ chính Emily in Paris nói: "Người cần giúp đỡ bị đánh giá thiếu mạnh mẽ, ý chí, bởi vậy họ xấu hổ khi phải lên tiếng. Nhưng tôi thì khác, hơn 1,5 năm qua đã dạy tôi hiểu chúng ta không đơn độc. Ai cũng đã trải qua điều tương tự. Ví dụ như cảm giác lo sợ trong đại dịch này".

Theo South China Morning Post, Collins hoạt động mạnh mẽ trên Instagram với một nhóm toàn phụ nữ trẻ mà cô có thể tin tưởng giao tiếp trong nhiều năm. Những người này đã truyền cảm hứng cho cô viết sách.

"Tôi ngưỡng mộ cách họ dũng cảm kể về trải nghiệm, nỗi bất an và sợ hãi của mình", Collins tâm sự với phóng viên.

Cuốn sách Collins đề cập là tác phẩm đầu tay của cô trong thế giới văn học, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me - viết về cách giải quyết vấn đề sức khỏe tinh thần, trải nghiệm của tác giả với chứng rối loạn ăn uống. Sách ra mắt năm 2017, khi nữ diễn viên tròn 28 tuổi.

Chưa thấy thỏa mãn ở tuổi 32

Trong cuộc phỏng vấn, Lily Collins hồi tưởng hành trình từ một nhóc tỳ dạn dĩ đến sao hạng A của showbiz. Lần đầu đóng phim lúc mới 2 tuổi trong tác phẩm Growing Pains của đài BBC, Collins từng bước gây ấn tượng qua sự trưởng thành trong diễn xuất.

Sau The Blind Side, Rules Don't Apply - bộ phim dựa trên cuộc đời của Howard Hughes, đã mang về cho Collins đề cử Nữ chính xuất sắc ở thể loại Phim hài/Nhạc kịch của giải Quả cầu Vàng năm 2016.

Năm 2017, Collins lột tả sự giằng xé nội tâm của một phụ nữ trẻ biếng ăn trong To the Bone, sau đó ghi điểm với vai Rita Alexander trong tác phẩm đoạt giải Oscar Mank.

Trở lại quá khứ một chút, đóa hồng Anh nhắc về những kỷ niệm đẹp đẽ khi quay Mirror Mirror, khi đó cô 22 tuổi và đã làm việc với những nhân vật nổi tiếng như Julia Roberts và Sean Bean. "Bộ phim rất đặc biệt với tôi khi được hợp tác cùng một số nhân vật có tính sáng tạo đáng kinh ngạc", Collins chia sẻ.

Cô cũng hồi tưởng sự phấn khích khi bắt tay đạo diễn David Fincher trong bộ phim Mank. Trong mắt nữ diễn viên, Fincher là thiên tài, một nghệ sĩ hiếm có. Còn về Gary Oldman, mỗi ngày làm việc cùng ông là một bài học và trải nghiệm quý báu của Collins.

"Tôi tiếp thu cách tiền bối chọn lọc dự án tham gia, và làm sao nhập tâm vào nhân vật chuẩn nhất. Quá trình đóng phim giống như bài học lớn được sắp đặt sẵn cho tôi vậy", diễn viên 32 tuổi tâm sự.

Cây bút của South China Morning Post nhận định "Lily Collins đã gặt hái thành quả đáng nể ở tuổi 32". Tuy nhiên, nữ diễn viên cảm thấy chưa thỏa mãn. Cô muốn làm được nhiều hơn thế.

Những bộ phim Lily Collins tham gia ít nhiều để lại ấn tượng riêng trong lòng khán giả. Ảnh: South China Morning Post.

Hồi tháng 5, E! News xác nhận Emily in Paris chính thức có phần 2. Phim tiếp tục xoay quanh khát vọng nghề nghiệp và chuyện tình cảm của Emily - cô gái 20 tuổi đầy tham vọng đến Pháp từ Chicago.

Trả lời phỏng vấn South China Morning Post, Collins tỏ ra hào hứng với màn trở lại này: "Tôi yêu tủ quần áo của Emily, công ty Savoir, tòa chung cư và nhà hàng quen thuộc của Gabriel. Tất cả như làm sống lại thời gian mà tôi từng có".

"Tôi muốn thể hiện sự đa dạng cả trước và sau ống kính. Ngoài vai trò diễn viên, tôi tập trung phát triển trên cương vị nhà sản xuất", minh tinh nói.