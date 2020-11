‘Lilo & Stitch’ sẽ có phim chuyển thể người đóng

Disney chọn Jon M. Chu - tác giả bộ phim “Crazy Rich Asians” (2018) - làm đạo diễn dự án chuyển thể live-action (người đóng) dành cho “Lilo & Stitch”.

Tạp chí Variety đưa tin Disney lựa chọn Jon M. Chu làm đạo diễn phim chuyển thể người đóng từ tác phẩm hoạt hình Lilo & Stitch. Song, chưa rõ thành phẩm sẽ được phát hành tại rạp theo cách truyền thống hay đưa lên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+. Dự án cũng chưa có biên kịch hay chọn được diễn viên chính.

Dan Lin và Jonathan Eirich của Rideback - công ty đã góp phần thực hiện bản chuyển thể người đóng Aladdin (2019) - nhận trách nhiệm sản xuất bộ phim mới.

Nguyên tác Lilo & Stitch của Chris Sanders và Dean DeBlois ra mắt khán giả năm 2002. Bộ phim hoạt hình gia đình theo chân Lilo - bé gái 6 tuổi người Hawaii - và chị gái Nani của em. Lilo cưu mang một sinh vật ngoài hành tinh màu xanh lam tên Stitch, và biết bao rắc rối nảy sinh từ đây.

Jon M. Chu nhận trách nhiệm làm đạo diễn bản chuyển thể của Lilo & Stitch. Ảnh: Variety.

Bộ phim đã biến ca khúc Hawaiian Roller Coaster Ride trở nên phổ biến, cũng như giúp khán giả đại chúng quen với khái niệm “ohana”. “Ohana” nghĩa là gia đình, và gia đình tức là không ai bị quên lãng hay bỏ lại phía sau.

Lilo & Stitch đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm ăn theo, bao gồm các phần hậu truyện được phát hành thẳng dưới định đạng video như Stitch: The Movie, Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch và Leroy and Stitch. Một series truyền hình nhan đề Lilo & Stitch: The Series cũng được phát sóng trên kênh Disney Channel và ABC Kids từ 2003 tới 2006.

Trong những năm gần đây, Disney đã thực hiện nhiều bản chuyển thể người đóng dành cho các tựa phim hoạt hình ăn khách một thời như Beauty and the Beast (2017), The Lion King (2019), Aladdin (2019), Dumbo (2019) và Mulan (2020). Phiên bản làm lại của The Little Mermaid cũng đang được thực hiện với nữ ca sĩ Halle Bailey trong vai Ariel và Melissa McCarrthy trong vai quỷ biển Ursula.

John M. Chu nổi tiếng trong vai trò đạo diễn loạt Step Up và bộ phim ăn khách Crazy Rich Asians. Gần nhất, anh thực hiện In the Heights - phiên bản màn ảnh rộng của vở nhạc kịch cùng tên do Lin-Manuel Miranda sáng tác. Tác phẩm dự kiến ra mắt năm 2021.

Trước khi nhận lời tham gia dự án Lilo & Stitch, Chu đang thực hiện series Willow cho Disney+.